Questa sera, martedì 22 ottobre, tra le grandi protagoniste de Le Ragazze c’è la cantante Giovanna Nocetti. Ma chi è e cosa sappiamo su questa brillante e affermata artista? Viareggina, classe 1945, scopre all’età di dieci anni di aver una forte vocazione canora. Ha un sogno a cui non intende rinunciare, nonostante la contrarietà di mamma e papà: diventare una cantante. Così, ben presto, Giovanna inizia a prendere lezioni di canto e chitarra, allo scopo di migliorare e affinare la sua tecnica e farsi trovare pronta. La sua determinazione viene presto premiata, quando dopo la classica gavetta in giro per la Toscana, decide di trasferirsi a Milano dove l’attende l’etichetta Meazzi con cui incide una cover dei Bee Gees.

Mike Bongiorno come ha conosciuto la moglie Daniela Zuccoli?/ Lei: “Già incinta quando incontrai la mamma…”

Partecipa quindi a Settevoci, la gara musicale di Pippo Baudo, dove ottiene feedback lusinghieri dagli addetti ai lavori; conquista il pubblico e si fa conoscere sempre di più. Così prende parte anche al Cantagiro, poi per quattro edizioni consecutive va a Canzonissima, cantando brani realizzati da grandi profili del mondo musicale, come Lauzi, Bennato e Califano.

Alessia Sagripanti, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024/ "Avevo un carattere ribelle"

Giovanna Nocetti, chi è? L’incontro con Paolo Limiti segna la svolta in carriera

La vera svolta però arriva quando incontra Paolo Limiti, di cui diventa grande amica e con cui firma Il mio ex, brano che resta ad oggi il più iconico della sua carriera. Sono diverse le soddisfazioni che la Nocetti si toglie durante la sua carriera, al di là dei riconoscimenti ufficiali, come l’esibizione in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II nel 1985.

Non a caso, nell’ultimo ventennio Giovanna Nocetti è stata direttrice artistica di grande istituzioni dello spettacolo, come l’Anfiteatro di Rio Marina e l’attuale Teatro Cagnoni sito nel cuore dell’Oltrepò Pavese che dirige dal 2022. A breve, in occasione del suo ottantesimo compleanno, uscirà il libro “Io volevo diventare…Giovanna!”, curato da Alessandro Paola Schiavi. Un’opera che racconta la determinazione e lungimiranza di una bambina che ha deciso di non rinunciare al suo sogno.

Rosetta Martinez, chi è?/ L'amore per i figli e per la medicina: missioni in Africa per salvare bimbi malati