Non si hanno moltissime informazioni della storia d’amore tra il conduttore e speaker palermitano Pif e la sua ex fidanzata Giulia Innocenzi, blogger e reporter che si batte per i diritti degli animali. La loro relazione è durata più di cinque anni, un periodo d’oro per la coppia che per un certo periodo ha anche assaporato l’idea di sposarsi ed avere dei figli. Ad un certo punto però, nel 2016, qualcosa si è rotto e Giulia Innocenzi e Pif hanno preso strade diverse.

Di Giulia, al di là della sua storia con Pif, sappiamo che è una blogger molto brillante, si è fatta strada in tv con inchieste giornalistiche di rilievo, dopo una parentesi al Parlamento Europeo ed una candidatura di segretario tra i Giovani Democratici del Partito Democratico. In televisione ha lavorato soprattutto con Michele Santoro, che ha dato il giusto risalto alle sue inchieste giornalistiche.

Giulia Innocenzi, l’amore per gli animali sopra ogni cosa: “Mi batto per tutti, anche per loro”

Giulia Innocenzi è anche una bravissima scrittrice, ha intervistato la grande astrofisica Margherita Hack e ha scritto un libro dal titolo Meglio fottere (che farsi comandare da questi). Attualmente pare collabori con il Fatto quotidiano e con la trasmissione le Iene. Molto vicina e attenta alle tematiche ambientali, ha scritto anche il libro Tritacarne, che parla appunto degli allevamenti intensivi in Italia.

Anche sui social, il tema degli allevamenti intensivi resta al centro degli interessi della Innocenzi, che con il suo spiccato senso critico cerca di far luce sui lati oscuri che aleggiano attorno al benessere degli animali. Per quanto concerne la vita privata, non sappiamo se la scrittrice sia al momento sia fidanzata o meno.

