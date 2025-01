Galeotto il mondo della tv, precisamente dei reality; l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nasce proprio sotto la luce dei riflettori al GF Vip. Un’esperienza che li ha ‘costretti’ alla convivenza e che giorno dopo giorno li ha legati in maniera indissolubile arrivando fino ad oggi a celebrare il sogno forse più grande ovvero la nascita di un figlio: il piccolo Kian.

“Ho trovato la mia metà; colei che mi rispetta, aiuta e sostiene…”, parlava così qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli a Domenica In pensando all’amore che lo lega alla compagna Giulia Salemi. Una liaison che non è stata certo immune alle difficoltà, alla crisi; in passato i due sono stati ad un passo dal dirsi addio, nubi che sono note alla cronaca rosa per loro stessa ammissione e racconto. Per un periodo si sono fatti scudo delle dicerie e delle voci e a dispetto delle ingerenze mediatiche sono riusciti a ritrovarsi proprio partendo da quelle difficoltà. Insieme, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno ritrovato il sorriso e forse la chiave è stata proprio l’apprezzare ciò che li ha uniti: “Ridere tanto con lei mi ha fatto capire che era la persona giusta”.

Ma dopo la nascita del loro primo figlio – Kian – nonchè il secondo per il conduttore, a quando il grande passo del matrimonio per Pierpaolo Pretelli e la compagna Giulia Salemi? Qualche settimana fa è stato il primo a parlarne nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo lasciando poco spazio ad interpretazioni. “E’ la donna della mia vita, la donna che sposerò perchè questa storia non può non continuare in questo modo. Voglio vivere questa magia, ma non adesso…”.

Dunque, ci sarà ancora da aspettare per il matrimonio tra Pierpaolo Pretelli e la compagna Giulia Salemi ma chissà che il lieto evento vissuto di recente non porti entrambi ad accelerare i tempi.

