Chiara Cainelli contesa tra Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice. Da quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver fatto strage di cuori. Dopo un breve flirt con Javier Martinez, concluso poco dopo il loro primo bacio, Chiara si è trovata al centro delle attenzioni di altri due coinquilini: Alfonso e Emanuele. Alfonso, infatti, le ha confessato di essere sempre stato interessato a lei, ma di aver taciuto per rispetto dell’amicizia con Javier. Come se non bastasse, mentre Chiara raccontava ad Emanuele le parole di Alfonso, anche quest’ultimo si è dichiarato, lasciandola senza parole.

Zeudi Di Palma e Shaila Gatta contro Helena Prestes al GF: "Vero che ha provocato"/ "Doveva chiedere scusa"

A questo punto, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti hanno deciso di approfondire la questione per capire quale fosse la reale preferenza di Chiara. Mentre erano sdraiate sul letto, l’ex corteggiatrice ha confidato di non aver ricevuto grandi gesti di corteggiamento dai due ragazzi. “Ma loro sanno che tu hai dei freni ad aprirti con gli uomini?”, le ha chiesto Shaila, mentre Mariavittoria ha ipotizzato che i due ragazzi potrebbero avere paura di spaventarla ulteriormente. Secondo le coinquiline, dovrebbe essere Chiara ora a fare il primo passo, inviando segnali più chiari per far capire i suoi veri sentimenti.

Shaila Gatta distrugge Amanda al GF: "Falsa amica!"/ Loredana Lecciso difende la sorella: l'attacco social

Chiara Cainelli contesa tra Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice: chi sarà la sua scelta al Grande Fratello

“Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai?”, l’ha poi incalzata Mariavittoria. Il problema, però, è che Chiara non si fida di nessuno dei due ragazzi. La gieffina è convinta che il loro interesse nei suoi confronti sia dettato più dal contesto del reality che da un autentico sentimento. In particolare, Chiara fatica a credere ad Alfonso D’Apice, che sembra dare più importanza alla sua amicizia con Javier che a dimostrare un reale interesse per lei, sentendosi messa in secondo piano. Dopo aver sentito queste parole, Mariavittoria ha quindi ipotizzato che il suo vero interesse potrebbe essere per Alfonso, più che per Emanuele.

Shaila Gatta choc al Grande Fratello: "Esselunga? Ci vanno i fessi"/ La spiazzante reazione del supermercato

Shaila Gatta, dal canto suo, le ha consigliato di buttarsi e provarci con entrambi, così da capire con chi potrebbe avere più feeling. “Il palo fa parte della vita! Che c’è di male? Meglio provarci che vivere di rimorsi”, ha scherzato. Shaila, inoltre, ha confessato di non riuscire a capire come Javier, Emanuele e Alfonso riescano a mantenere un rapporto di amicizia tra loro, pur avendo provato interesse per la stessa ragazza. Nel frattempo, Chiara continua a essere sempre più confusa, e non resta che aspettare per capire chi deciderà di conoscere tra i due concorrenti del Grande Fratello.