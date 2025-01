Non è stata una puntata facile quella di ieri sera al Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini ha dato il via alla diretta premettendo che si sarebbe trattato di una serata speciale dopo quanto avvenuto in seguito a Capodanno. E così, il conduttore ha subito raggiunto i concorrenti nel salotto della casa, pronto per una bella ramanzina. Chiaramente si sta parlando della violenza vista nelle ultime settimane, con le parole dure e istiganti di Jessica Morlacchi e le minacce di Ilaria Galassi.

Non solo, a fare scandalo e a rimanere nella storia del programma, anche il lancio del bollitore di Helena Prestes, la quale ha perso la pazienza dopo che la Morlacchi non le ha dato il pane. Insomma, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ma ora passiamo alla parte più tecnica, se così si può chiamare. Come sappiamo al Grande Fratello decidono prima di tutto gli autori e poi il pubblico, anche se le scelte più importanti vengono sempre lasciate agli spettatori, come base del format sin dall’inizio del programma. Eppure, da ieri sera alcuni concorrenti si sono ribellati, considerando alcune scelte della produzione come sbagliate e ingiuste.

Tra i cosiddetti concorrenti ribelli troviamo Ilaria Galassi, che subito dopo l’uscita di Jessica Morlacchi ha commentato con un bel “Che schifo“, attirando le domande di Alfonso Signorini che l’ha sentita lamentarsi dopo il saluto della cantante. L’ex Non è la Rai ha spiegato di trovare ingiusto che la palla passi al pubblico in un’occasione straordinaria come questa. Poi è stato il turno di Lorenzo Spolverato che ha criticato duramente la modalità con la quale è stata gestita la nomination doppia dopo i fatti degli ultimi giorni al Grande Fratello. Insomma, alcuni concorrenti hanno chiaramente detto che gli autori stanno sbagliando, cosa che al web non è affatto piaciuta.

A farsi sentire è stata in particolare Deianira Marzano, l’esperta di gossip che dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello ha voluto scrivere un post, dicendo di trovare inaccettabile la “scostumatezza di alcuni concorrenti”. L’influencer ha poi continuato, criticando i gieffini che si ribellano al provvedimento scelto dagli autori: “Ribellarsi in modo così plateale è una mancanza di rispetto sia verso chi organizza il programma“, ha scritto, “sia verso il pubblico che li guarda“. Sotto al post di Deianira Marzano si sono susseguiti tanti commenti: “Il programma sta “tutelando” persone che non dovrebbe tutelare.“, “Tutti sono carnefici ma ovviamente il grande fratello tante cose non fa vedere ed è sbagliato“.