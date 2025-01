Ci siamo: questa sera, lunedì 13 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, attesissima dai fan del reality. In gioco ci sono due delle concorrenti più importanti di questa edizione: Helena Prestes e Shaila Gatta, entrambe a rischio eliminazione. A differenza delle puntate precedenti, questa volta il televoto non serve a salvare il preferito, ma a eliminare il meno votato. Un meccanismo che potrebbe costare caro a una delle protagoniste principali di quest’edizione. Le fan di Helena si stanno infatti mobilitando per eliminare Shaila, mentre le sostenitrici dell’ex velina stanno votando in massa contro Helena.

Lorenzo Spolverato conosce bene le dinamiche di questo “gioco al massacro” e, fin dalla puntata di mercoledì 8 gennaio, ha espresso più volte il timore di vedere la sua fidanzata eliminata. Di conseguenza, ha dichiarato che, nel caso accadesse, sarebbe pronto a lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Non è la prima volta che il modello milanese minaccia di abbandonare il reality. Difatti, aveva già annunciato che avrebbe seguito Jessica Morlacchi nell’ultima puntata, salvo poi rimanere. In questo caso, però, sembra più determinato che mai.

Per Lorenzo Spolverato, è un’ingiustizia che Shaila sia finita al televoto insieme a concorrenti che hanno subito provvedimenti disciplinari, come Helena e Ilaria Galassi. Per questo ha detto chiaramente che, se la ballerina dovesse essere eliminata, lascerà la Casa per protesta. In una chiacchierata con Amanda Lecciso, però, Lorenzo ha già messo le mani avanti, ammettendo che potrebbe anche decidere di restare. In quel caso, però, ha avvertito che cambierà completamente atteggiamento, giocando in modo più subdolo, lanciando un chiaro messaggio alla coinquilina. “Voglio vedere domani cosa succede, dopodiché tiro le somme. Sono due le soluzioni. O vado via per dei motivi che so io, oppure se rimango sono cavoli amari. Perché lì inizia la sfida. Inizia il gioco”, ha detto nella notte Lorenzo.

Amanda, però, non gli ha dato troppo peso, sicura che Spolverato non abbia davvero il coraggio di lasciare spontaneamente il reality. “Helena che ci sguazza e pensa di essere più forte di tutti? Le faccio vedere io quando sono forte. Non ci credi che me ne vado? No, io ti dico questo. That’s it”, ha chiarito Lorenzo, cercando di convincere l’ormai ex amica. A questo punto, non resta che attendere per scoprire chi rimarrà nella Casa dopo la nuova puntata del Grande Fratello.