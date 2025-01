Dopo Javier Martinez, anche Luca Calvani si è schierato a favore di Lorenzo Spolverato dopo il confronto con il cosiddetto “guru della moda” nell’ultima diretta del Grande Fratello. Durante la puntata di giovedì 16 gennaio, Saro Mattia Taranto è entrato nella Casa per “smascherare” Lorenzo e cercare di fargli ammettere che tra loro ci sarebbe stato un bacio appassionato circa un anno fa. Il modello, però, pur confermando di essere uscito con Saro, ha negato che ci sia stato qualcosa di romantico. La ‘sorpresa’ del guru ha lasciato l’amaro in bocca non solo al pubblico, ma anche agli altri inquilini della Casa.

Persino alcuni dei suoi storici rivali, come Javier e Luca, sono intervenuti per difendere Lorenzo. Secondo Luca, infatti, il tentativo del ‘guru della moda’ di costringere Lorenzo a fare outing è stato un gesto violento, trasmettendo un messaggio profondamente sbagliato. “Venire qui a fare outing non è bello. Uno può baciare chi vuole e sono cavoli suoi se dirlo. Ci vuole rispetto per le altre persone che non escono allo scoperto perché hanno delle paure. Uno può accompagnare, ma non venire a fare dichiarazioni. Ma se tu l’avessi baciato e non volessi dirlo? In questo caso è una violenza spiattellarlo davanti a tutti”, ha detto al coinquilino nella notte.

Luca Calvani spiazza e si schiera dalla parte di Lorenzo Spolverato: “Messaggio sbagliato al Grande Fratello”

Sebbene Lorenzo Spolverato non provi una grande simpatia per Luca Calvani, ha ammesso di aver apprezzato molto la sua obiettività in questa situazione, ringraziandolo per le sue parole. “Bravo Luca, sono totalmente d’accordo. Anche se ci fosse stato un bacio, questo viene qui dopo un anno. Non c’è stato, ma metti caso che c’è stato, io magari lo volevo tenere privato e non dirlo. Spero si sia visto che è stato fatto apposta”, ha risposto il modello milanese. Dopo il confronto con il ‘guru della moda’, infatti, si è interrogato più volte su come il pubblico possa aver reagito a queste rivelazioni.

Nel frattempo, Shaila Gatta non si è lasciata scalfire dalle parole di Saro Mattia Taranto, mostrando totale fiducia nei sentimenti del fidanzato e criticando, come il resto della Casa, il suo comportamento. Nonostante il supporto ricevuto da Luca e Javier, però, il rapporto tra i tre non si è affatto ricucito. Le tensioni, infatti, rimangono palpabili, e sembra che la rivalità tra di loro andrà avanti ancora per molto. Ad ogni modo, dopo questo intervento, tutti sperano che la questione sulla presunta omosessualità di Spolverato sia finalmente chiusa e non non venga più discussa al Grande Fratello.