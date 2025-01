Nella puntata del Grande Fratello di ieri si è fatto un gran parlare del confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto. C’è stato davvero un flirt o è stata solamente una mossa fatta per avere visibilità? Agli spettatori l’ardua sentenza. Nel frattempo, nella notte c’è stato un confronto tra Lorenzo e Javier, dove quest’ultimo a sorpresa si è detto dispiaciuto per ciò che è successo, e che se avesse avuto la parola da parte del padrone dei casa avrebbe sicuramente spezzato una lancia a suo favore.

“Non mi è piaciuto l’accanimento che c’è stato su di te” ha confessato a Javier Martinez a Lorenzo. D’altronde, secondo lui è molto facile venire da fuori e parlare in quella maniera. Al pallavolista non è piaciuta la situazione, tanto da avere già in ente il discorso che avrebbe fatto nel caso in cui Alfonso Signorini gli avesse dato la parola, difendendo il ‘rivale’, nonostante quanto c’è stato tra loro in questi mesi.

Lorenzo Spolverato ringrazia Javier Martinez dopo la puntata del Grande Fratello

A sorpresa, Lorenzo Spolverato ha ringraziato il concorrente del Grande Fratello, concordando sull’accanimento di Saro Mattia Taranto durante il confronto. Ieri sera non è stata una puntata facile per il modello milanese, perché prima di incontrare il guru della moda, ha avuto modo di confrontarsi per l’ennesima volta con Helena Prestes, che è tornata nella casa in tutto il suo splendore.

Alla modella brasiliana, non va ancora giù il fatto di essere stata usata da Lorenzo, soprattutto prima del periodo in cui lui è andato in Spagna con Shaila Gatta, dove, con alcuni concorrenti, Spolverato ha definito la modella una persona con cui si divertiva a giocare. Questa cosa non è andata giù, ovviamente, a Helena, che ha deciso di entrare nella Casa per avere un confronto di fuoco con lui. Non resterà far altro che aspettare di vedere come si evolverà il loro rapporto. Nel frattempo, un rapporto che non potrà che evolversi verso una rivalità eterna sembra essere quello tra Lorenzo e Javier.

