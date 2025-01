GUILLERMO MARIOTTO, QUALE FUTURO A ‘BALLANDO CON LE STELLE’?

Guillermo Mariotto sarà di scena questo pomeriggio, nel corso del primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”: e la presenza negli studi del talk show delle reti Mediaset del 58enne stilista e designer di origini venezuelane rappresenterà infatti uno dei momenti-clou della puntata che ci accingiamo a vedere dal momento che, dopo le sue ultime vicissitudini di salute e soprattutto la lunga ‘querelle’ legata all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” c’è molta curiosità intorno all’intervista che lo storico giudice del programma di Rai 1 concederà a Silvia Toffanin, dando la sua versione dei fatti. E, in attesa di ascoltare cos’avrà da dire Guillermo Mariotto, possiamo ricostruire la vicenda anche con gli ultimi sviluppi.

Guillermo Mariotto a Verissimo: "Non ho mai voluto figli, non avrei retto la loro morte"/ "Amavo mia nonna"

Un addio dunque di Guillermo Mariotto a “Ballando con le Stelle” di cui è stato una colonna nel corso delle sue innumerevoli edizioni? Certamente i due Tapiri d’Oro, consegnati allo stesso stilista e a Milly Carlucci, non hanno chiuso la vicenda e hanno portato entrambi a dare la propria versione dei fatti circa l’assenza del giudice dalla finale dello show principe delle reti Rai e anche in merito alle presunte molestie, derubricate a incidente di percorso. Dopo un periodo di silenzio, era stato lo stesso Guillermo Mariotto a parlare con il magazine ‘Diva e Donna’ a proposito di quella sedia vuota nella puntata finale e che aveva fatto malignare più di qualcuno: esigenze lavorative improcrastinabili a Riad per il 58enne a causa di un malore avuto da una delle coordinatrici della sua maison e che avrebbero richiesto dunque la sua inderogabile presenza.

Alessandro Preziosi, chi è: dalla laurea in giurisprudenza al cinema/ "Ho fatto anche il cameriere"

MILLY CARLUCCI, “MARIOTTO? L’EPISODIO DELLA MANO SUL BALLERINO E’…”

Sul tema delle accuse circa le presunte molestie, invece, Guillermo Mariotto è stato più netto e ha voluto tagliare corto per non dare adito ancora ad altre speculazioni: parlando del video in cui si vedrebbe lo stilista sfiorare le parti intime di un ballerino, il giudice si era difeso dicendo che “è stato solo un incidente, un puro caso”, aggiungendo di non essersi nemmeno accorto di quel contatto che a suo dire è stato fortuito. Capitolo chiuso, insomma, come ribadito dalla stessa Carlucci a Valerio Staffelli e che, polemiche a parte che fanno parte del gioco, su certi argomenti ha voluto mettere i proverbiali puntini sulle ‘i’: “L’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale, dipende da come si vogliono interpretare le cose” aveva replicato la conduttrice che, a differenza di Mariotto, aveva reagito meno bruscamente alle domande dell’inviato di “Striscia…”.

Chi è Gabriella Pession/ Torna con "Il conte di Montecristo":"Lino Guanciale? Per me è un pezzo di casa"

Non solo: parlando di Guillermo Mariotto e anche di un’altra polemica, relativa a un audio poco chiaro in cui si sarebbe rivolto in modo offensivo alla padrona di casa del programma, Milly Carlucci aveva ribadito che l’espressione non era certamente riferita a lei “visto che lui mi chiama ‘mami’, sono un po’ la sua ‘mamma’…”. Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta in vista dell’appuntamento di questo pomeriggio e non va dimenticato neppure -anche se si tratta solo di ipotesi ancora senza fondamento e non confermate da alcuna fonte- che proprio per Mariotto in futuro (presumibilmente non immediato) ci potrebbe essere un futuro nelle tv del Biscione se non dovesse esserci più posto per lui a “Ballando”. Sarà davvero così?