Il percorso di Helena Prestes al Grande Fratello sta catturando l’attenzione di moltissimi telespettatori, infatti è senza dubbio tra i protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Da quando ha varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia si è resa protagonista di molte dinamiche che di certo non l’hanno fatta mai passare inosservata. Più volte si è scontrata con alcuni suoi compagni di avventura, soprattutto con Shaila Gatta per via dei sentimenti che provava nei confronti di Lorenzo Spolverato, durante l’ultima puntata sono volate parole al veleno tra loro.

Al Grande Fratello Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si erano avvicinati molto all’inizio, a lei però il gieffino ha preferito Shaila. La modella brasiliana aveva poi manifestato interesse per Javier Martinez ma lui non ha ricambiato i suoi sentimenti dicendo che la vede solo come un’amica. La gieffina di recente si è anche avvicinata a Zeudi Di Palma, tra loro c’è stato anche un bacio, però ha chiaramente detto che al momento non è pronta per una relazione. La Prestes si è ritrovata spesso al centro di critiche e polemiche e c’è chi pensa che alcuni concorrenti esagerino nei suoi confronti, a prendere le sue difese ci ha pensato una pagina brasiliana che ad oggi vanta un milione di follower.

Helena Prestes, minacce e atti di razzismo al Grande Fratello? Cosa si legge sulla pagina brasiliana che l’ha difesa

Su Twitter la pagina brasiliana @CentralReality ci ha tenuto a prendere le difese di Helena Prestes in merito ai comportamenti scorretti che sta subendo al Grande Fratello scrivendo che da tre mesi soffre di xenofobia, minacce e aggressioni verbali da parte di alcuni gieffini. La pagina ha fatto anche qualche esempio per far capire a tutti come si stanno comportando alcuni concorrenti del reality contro la modella Brasiliana, nel mirino sono finiti soprattutto Giglio, Shaila e Lorenzo.

Stando a @centralReality è iniziato tutto quando Helena Prestes non ha voluto mangiare una polpetta preparata dall’ex velina di Striscia la notizia, le cose sono poi peggiorate quando ha scritto la lettere a Lorenzo, la Gatta da quel momento oltre ad accusarla di essere falsa ha iniziato ad inventare storie tristi e ha attaccato anche la cultura del Brasile. Attacchi e insulti secondo la pagina sarebbero avvenuti davanti a tutti, nessuno però ha preso le difese di Helena.

La pagina brasiliana ha ricordato anche il pessimo gesto di Giglio quando ha detto che avrebbe chiuso Helena Prestes nella sauna per farla esplodere dopo aver aumentato la temperatura. Ilaria invece ha detto che l’avrebbe picchiata se le avesse rivolto la parola. Ha fatto poi sapere che l’ufficio stampa della gieffina sui social ha già rilasciato un comunicato, adesso aspettano di vedere cosa deciderà di fare il Grande Fratello.