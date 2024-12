Dopo il pianto disperato di Lorenzo Spolverato, anche Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere nella casa del Grande Fratello. Prontamente i coinquilini Eva, Stefania, Shaila e Alfonso D’Apice l’hanno raggiunta per consolarla, dato che la ragazza sembrava piuttosto scossa e in preda alla disperazione. La prima a parlare è stata Shaila Gatta che reduce dalla complicata storia con Lorenzo ha voluto cercare di supportare Zeudi durante il pianto. L’ex velina si è avvicinata a lei, dicendole che molto spesso nella vita si sceglie inconsapevolmente di affrontare situazioni difficili per imparare qualcosa.

Purtroppo, però, il responso di Zeudi Di Palma non è stato positivo: la ragazza rabbuiandosi è andata via senza rispondere a Shaila Gatta. In sua assenza Shaila, Eva e Stefania si sono domandate cosa le stesse succedendo. “Sarà per colpa di Helena?” dicono, mentre le Non è la Rai le raggiungono per capire cos’è successo. Proprio queste ultime hanno avvalorato la tesi della sofferenza per la Prestes, dicendo che Zeudi Di Palma si sarebbe invaghita di Helena dopo aver ricevuto supporto da parte sua.

Zeudi Di Palma piange al Grande Fratello: le ipotesi di Pamela Petrarolo su Helena Prestes

A svelare l’arcano sembra essere Pamela Petrarolo, che al Grande Fratello, dopo il pianto disperato di Zeudi Di Palma, ha spiegato che il motivo del pianto sarebbe il mancato sentimento corrisposto da parte di Helena Prestes. Che sia davvero questa la causa del crollo della nuova concorrente? In effetti ormai da un po’ di tempo la ragazza sembra essere pensierosa, come ammette Eva Grimaldi nel confronto con gli altri coinquilini. Secondo lei, la giovane ha paura di lasciarsi andare, forse spaventata di ricevere un possibile rifiuto da parte della collega modella.

Non solo, durante la discussione si fa strada anche un’altra ipotesi da parte delle donne. Le Non è la Rai hanno una teoria: secondo loro Helena Prestes sarebbe ancora innamorata di Lorenzo Spolverato, mentre le altre non credono a questa suggestione. Anche Shaila spiega che anche secondo lei non c’è nient’altro che un’amicizia fra i due. Poi si passa a parlare di nuovo di Zeudi Di Palma e piovono complimenti sulla sua personalità, che appare determinata e convinta di quello che vuole. Di certo ora si trova in crisi, ma Shaila ha ragione: “Qui dentro non è la vita reale. C’è sempre il gioco di mezzo e non sai mai perché le persone stanno con te”.