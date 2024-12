Zeudi Di Palma tra Helena Prestes e Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024

È stato un Natale decisamente movimentato nella Casa del Grande Fratello 2024, soprattutto a livello sentimentale. Se fino a lunedì il rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes sembrava più solido che mai, con le due ragazze che in puntata hanno ammesso di essersi trovate e di nutrire un grande feeling reciproco, negli ultimi due giorni le cose sono decisamente cambiate. L’ex Miss Italia è crollata in un pianto disperato, motivato, secondo le ipotesi di alcuni coinquilini, dal mancato sentimento corrisposto da parte della modella brasiliana.

Zeudi è stata attraversata da un turbinio di sentimenti negli ultimi giorni; dopo il crollo emotivo ha avuto un confronto con Helena, in cui le due coinquiline hanno cercato di chiarirsi, ma proprio il giorno di Natale è scattato un bacio a sorpresa tra la Di Palma e Alfonso D’Apice, che ha spiazzato i fan. La situazione negli ultimi giorni sembra essersi capovolta, a dimostrarlo sono anche le dichiarazioni di Zeudi su Helena e sui suoi sentimenti.

Zeudi Di Palma, dubbi su Helena Prestes: “Devo valutare un attimo…“

Si è rotto qualcosa tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes al Grande Fratello 2024? L’ex Miss Italia si è confidata con Alfonso D’Apice, come mostra un video circolante su X, e ha fatto luce sui comportamenti ambigui tenuti dalla modella brasiliana con i ragazzi della Casa: ”Quando lei diceva che aveva delle farfalle nello stomaco per Javier, ad un certo punto ti stacchi completamente da questa persona e punti il dito sul fatto che lui ha fatto come ha fatto Lorenzo. Quella cosa che ha detto a Shaila l’ho trovata un po’ insensata sinceramente. Poi ad un certo punto si riattacca a Lorenzo, poi a Javier, poi ti riattacchi ad un’altra situazione“.

L’atteggiamento ambiguo di Helena ha così fatto dubitare Zeudi che, pur ammettendo di nutrire ancora un sentimento verso la sua amica, sembra non fidarsi totalmente di lei: “Devo valutare un attimo, perché non mi fido facilmente. Però se io provo le farfalle per una persona non se ne vanno da un giorno all’altro. Se una persona mi tocca io la sento, non se ne vanno da un giorno all’altro. Non so che pensare”.