Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex fidanzato di Helena Prestes è intervenuto per difenderla pubblicamente. Nella diretta di giovedì 30 gennaio, molti concorrenti della Casa l’hanno criticata, accusandola di essere una provocatrice e di non rispettare gli altri. L’atteggiamento degli inquilini, però, non è piaciuto al pubblico, tanto che lo stesso Alfonso Signorini li ha accusati di fare branco contro la 34enne. Poco dopo la puntata, Carlo Motta, storico ex di Helena, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, dove ha stupito tutti spendendo bellissime parole per lei.

Grande Fratello, Clayton Norcross si schiera: "Helena coraggiosa, Lorenzo arrogante"/ "È un lupo giocatore"

Carlo ha raccontato di aver evitato interviste negli ultimi mesi, ma questa volta ha deciso di esporsi per sostenere la sua ex compagna. In particolare, ha elencato le sue numerose qualità, sottolineando come stia affrontando il reality di Canale 5 con grinta e personalità, riuscendo ad emergere rispetto agli altri e a lasciare il segno. Tuttavia, queste dichiarazioni sono ben diverse da quelle rilasciate dal modello 27enne lo scorso settembre in un’intervista a Fanpage, all’inizio del percorso di Helena nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Helena Prestes punge Shaila Gatta: "Non hai personalità"/ "Sei influenzata da Lorenzo"

Carlo Motta torna a parlare dell’ex fidanzata Helena Prestes: l’elogio dopo le polemiche al Grande Fratello

A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, infatti, Carlo Motta aveva descritto Helena Prestes come morbosa, sottolineando di essere stato lui a mettere fine alla relazione e ammettendo di non essere riuscito a mantenere un rapporto sereno con lei. Inoltre, non aveva risparmiato critiche al suo comportamento nella Casa, definendolo infantile, soprattutto per il modo in cui si relazionava con Lorenzo Spolverato e il resto degli uomini.

Casualmente, adesso, le cose sembrerebbero essere cambiate, come dimostrano queste parole pubblicate su suoi social: “Helena è una persona altruista, probabilmente anche troppo, sensibile e buona, si è sempre privata delle cose per aiutare gli altri, pur non navigando nell’oro e avendo origini a dir poco umili. Ho imparato tanto cose stando con lei, una donna che ha affrontato il mondo da sola poco più che ragazzina. Io sono contento che abbia fatto parte della mia vita, ed è una delle persone alle quali voglio più bene al mondo. Lei è una forza della natura, e lo sta dimostrando anche in questo programma, emergendo e distinguendosi dagli altri“.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta e lancia una sedia/ "Il programma protegge Helena Prestes"