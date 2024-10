Chi sono i Cugini di Campagna: esordi e canzoni famose

I Cugini di Campagna sono una band musicale che partecipa come concorrente – unico – nella diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione tv che va in onda sabato 5 Settembre 2024. 53 anni di carriera e una storia straordinaria, vediamo meglio chi sono i Cugini di Campagna e impariamoli a conoscere ancora una volta.

I Cugini di Campagna sono un gruppo musicale fondato 53 anni fa a Roma. Nel corso degli anni ci sono stati diversi cambiamenti – dovuti a vari motivi – e ora la band è composta da Ivano Napoli Michetti alla chitarra, il fratello Silvano Michetti alla batteria percussioni e si sono aggiunti successivamente Tiziano Leonardi (alle tastiere) e Nick Luciani, voce e tastiere, questi ultimi dal 2012. Quando pensi ai Cugini di Campagna non puoi non ricordare Anima Mia, canzone che li ha resi celebri e che ha fatto la storia della musica italiana.

Negli anni in tutto il mondo richiedono di ascoltare questa canzone e successivamente hanno fatto varie canzoni, hit musicali come Preghiera, Innamorata, Tu Sei Tu e tante altre. Ivano e Silvano hanno 74 anni, Nick Luciani ha 51 anni mentre il più giovane è invece Tiziano Leonardi che ha soli 37 anni. Nonostante l’età i Cugini di Campagna sono stati abili ad adeguarsi nel tempo e a lavorare in varie epoche, ancora adesso amati sia dai più anziani che dai più giovani.

I Cugini di Campagna, l’attacco a Selvaggia Lucarelli e la malattia di Ivano Michetti

I Cugini di Campagna sono stati ben felici di annunciare qualche mese la loro partecipazione a Ballando con le Stelle. Fin da subito sono stati coinvolti in una piccola polemica con Selvaggia Lucarelli, in particolare Ivano Michetti ha dichiarato ad Oggi: “Andiamo d’accordo quasi con tutti, Selvaggia Lucarelli è sul libro nero da quando l’ho vista durante la Fattoria nel 2006 quando tendeva trappole ai concorrenti”, parole che hanno sorpreso la stella giornalista.

Dopo un periodo di rallentamento i Cugini di Campagna sono tornati in auge negli ultimi anni e hanno portato aria nuova e diverse novità partecipando a Sanremo negli ultimi anni. A Sanremo 2023 i Cugini dichiararono: “Veniamo a Sanremo con l’obiettivo di divertirci, portare una ventata di allegria con la speranza che resti qualche nota della nostra canzone”, la band ha raccontato che spera di poter definirsi come un ponte generazionale tra presente e passato.

La crescita dei Cugini di Campagna parte dai social dove la nota band – famosa in tutto il mondo – ha oltre 12 milioni di follower. La band ha esordito a Ballando con le Stelle riscuotendo subito grande successo con la ballerina Rebecca Gabrielli, tra le più interessanti all’interno della trasmissione di Milly Carlucci. Ricordiamo che, nel 2020, Ivano Michetti è stato colpito da un ictus che lo ha costretto a subire un intervento chirurgico al cuore e gli ha causato un coma di 15 giorni.