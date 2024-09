I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli sono tra i protagonisti annunciati della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024. Il gruppo musicale pop italiano fondato nel 1970 a Roma, conosciuto dal grande pubblico per la canzone Anima Mia, hanno accettato l’invito di Milly Carlucci e sono pronti a scendere in pista. A poche ore dal debutto, il gruppo è comparso in un video pubblicato sui social del programma in cui si parla della giuria del programma. La band avvisa i giurati: “attenzione alla votazioni perchè vi conosco uno per uno e mi raccomando non sbagliate”. Si passa poi al primo incontro con Rebecca Gabrielli, la professoressa e maestra di ballo che viene accolta con grande calore e gioia dal gruppo.

“Wow che sorpresa, è un grande piacere” – dicono in coro I Cugini di Campagna. La ballerina Rebecca replica: “é un grande piacere e un onore, ma come siete stupendi. Siete bellissimi, io sono felicissima, sono una vostra fan. Che dire…un onore, veramente un onore”.

La partecipazione de I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli a Ballando con le Stelle 2024 convince particolarmente il pubblico dei social dove tutti sono letteralmente impazziti per loro. “Cugini, Cugini,Cugini…siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – scrive un utente, mentre un altro non alcun dubbio su cui votare e sostenere durante la nuova edizione. “Noi votiamo CUGINI DI CAMPAGNAAAAA!” – precisa un utente, mentre un altro “Polverizzeremo, chi, oserà voti sotto il DIECIIIIIIII”. Non mancano però i commenti a favore di Rebecca Gabrielli che dovrà lavorare con un gruppo un pò agè. “Partita male Rebecca poverina”, “Solidarietà a Rebecca” e “Che schifezza” sono solo alcuni dei commenti contrari alla coppia in gara.

Intanto i Cugini di Campagna hanno già polemizzato ancora prima di ballare sulla pista di Ballando puntando il dito contro Selvaggia Lucarelli. Ivano Michetti, tra i fondatori, ha dichiarato: “noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti. Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durante La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti. È una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione”.