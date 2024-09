Verissimo, Ibrahim Celikkol a cuore aperto: “A mio figlio insegno il rispetto”

L’attore turco Ibrahim Celikkol è stato il primo a fare tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, protagoniste nelle ultime settimane con la serie My home my destiny, mentre è arrivato al successo grazie a Terra Amara negli anni passati. Ibrahim Celikkol, di recente premiato a Venezia, ha confessato le sensazioni dopo il premio ricevuto: “Mi ha reso davvero felice, non me l’aspettavo” ha dichiarato nel salotto di Canale Cinque.

Ibrahim Celikkol ha confessato sui valori che gli sono stati tramandati: “Quello che ho ricevuto in famiglia per me è stato fondamentale, dovremmo dare più importanza ai valori della famiglia, io sono uno che ama lo sport, cerco di insegnargli i valori e il rispetto di tutto ciò che ci circonda”.

Ibrahim Celikkol ha colto l’occasione anche per soffermarsi sulla sua passione per natura e ambiente, rivelando: “Sono uno che ama conoscere la natura, tutto ciò che c’è nella natura può essere utilizzato per curarci, come acqua e piante, possiamo trarre benefici a livello fisico e psichico”.

Ibrahim Celikkol: “Matrimonio con Natali? Ci viviamo il momento”

Nel corso del suo intervento a Verissimo su Canale Cinque, Ibrahim Celikkol ha colto l’occasione per soffermarsi anche sul rapporto con la fidanzata Natali, allontanando per il momento la possibilità di un matrimonio: “Mia moglie è una donna fantastica, imparo sempre da lei, è la mia natura, mi fa dire belle cose, non sono pensate prima ma escono dal mio cuore, non sapendo niente del futuro cerchiamo di vivere l’istante e il momento, senza mai perdere il rispetto, preferiamo vedere ciò che ci porterà il futuro mantenendo sempre questa visione. Lei fa lo chef, tra poco uscirà un suo nuovissimo libro, si sta preparando per quel momento, sta facendo delle sperimentazioni”

Non poteva mancare un pensiero sulla famiglia di Ibrahim Celikkol, che a Verissimo ha scomodato i suoi cari per svelare quanto siano stati fondamentali negli anni: “Sono cresciuto in una famiglia dominata dalle donne, quando hai donne così speciali nella tua vita riesci a superare qualsiasi ostacolo, mia madre è una donna pura, non potrei non avere i piedi per terra con una persona come lei”. Ibrahim Celikkol ha parlato della possibilità di mettere al mondo un altro figlio: “Voglio dedicare le mie energie a lui in questo momento, poi vedremo”.