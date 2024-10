Simone contro Beatrice Luzzi dopo il confronto con la fidanzata Yulia

Al Grande Fratello 2024 Yulia Bruschi ha ricevuto la visita a sorpresa del fidanzato Simone, l’uomo di cui ha spesso parlato nella Casa ma verso il quale non sembra più nutrire il sentimento di prima. La concorrente, che nel frattempo è sempre più vicina a Giglio, ha avuto un confronto con il fidanzato nel salone della Casa, un faccia a faccia sviluppatosi su toni pacifici e civili e alla ricerca di un chiarimento reciproco. Lui è rimasto visibilmente deluso dal “tradimento” subito nella Casa da parte di Yulia con Giglio, e cerca di parlargliene.

GRANDE FRATELLO 2024, 9A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Lorenzo riabbraccia la mamma Cristina

Di fronte alla reazione dell’uomo in molti si sono complimentati con lui, per la signorilità e la civiltà con cui ha affrontato la sofferenza ma anche il confronto con la Bruschi, e anche Beatrice Luzzi dallo studio l’ha fatto notare: “Trovo l’atteggiamento di Simone da gran signore e al posto di Yulia, al di là della difficoltà del momento, l’anello l’avrei tolto immediatamente inginocchiandomi ai suoi piedi e restituendoglielo“. Un gesto che sarebbe stato significativo ma che Yulia ha preferito non compiere: “Non ho bisogno di fare un gesto del genere, mi conosce benissimo. Il nostro rapporto è molto più forte di questo“.

Simone il fidanzato di Yulia Bruschi la asfalta al GF: "Giglio? Goditi la vita ma togli l'anello"/ Lei piange

Beatrice Luzzi: “È una metafora“, Simone: “Mi sento offeso…“

Tuttavia anche Simone non ha apprezzato le dichiarazioni di Beatrice Luzzi, non tanto sui complimenti ricevuti per aver gestito la situazione con signorilità, quanto piuttosto per quello che l’opinionista avrebbe fatto al posto di Yulia Bruschi: togliere l’anello e restituirglielo inginocchiandosi a lui. “Non mi sembra corretto – spiega il ragazzo, rivolgendosi all’attrice – anche perché se lei è una signora, sa benissimo che chiedere un gesto del genere ad una ragazzina di 26 anni mi sembra irrispettoso“.

Yulia Bruschi: "Con Giglio rapporto speciale, non voglio dargli etichette"/ Lui: "Voglio conoscerla di più"

“Vabbè è una metafora“, ha replicato la Luzzi, ma Simone non apprezza: “No, le metafore bisogna saperle anche dire ed essere chiari. Perché penso che nessuno debba fare un gesto del genere, mio piccolo parere. Poi lei non so se è abituata a queste cose o chiede queste cose ai suoi fidanzati. Mi sento offeso per una cosa del genere“. La Luzzi a quel punto replica ironica: “Vabbè non mi sembra una novità, perché io ne combino di tutti i colori…“, poi chiarisce nuovamente a Simone il suo punto di vista: “Era una metafora per dire che Yulia dovrebbe prendere una decisione, come le hai chiesto tu“.