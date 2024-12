Il Patriarca 3 si farà? Possibili sviluppi su trama e anticipazioni della terza stagione

Il Patriarca 3 si farà? Cosa sappiamo al momento sulla possibile continuazione della fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni e Raoul Morabito? In attesa del gran finale che sta andando in onda proprio adesso sono vari i motivi che spingono a credere che non ci sarà una terza stagione a cominciare dalla versione spagnola da cui è tratta. La serie tv nostrana non è un produzione originale ma un remake di una fiction spagnola dal titolo Vivir sin permiso. Con alcune differenze la riproduce fedelmente e dunque si è portati a pensare che ne segua il destino.

Se si considera che Vivere senza permesso, la serie tv spagnola di cui Il Patriarca è l’adattamento italiano (disponibile su Netflix) è composta da due stagioni e che al momento mancano dichiarazioni in tal senso da parte di né Mediaset né Camfilm, che la produce con Taodue, hanno commentato a proposito e dunque non si sa nulla, sembra che alla domanda se Il Patriarca 3 si farà si può rispondere solo in modo negativo. Tuttavia, gli sceneggiatori potrebbero tranquillamente prendersi la libertà di riscriverla e innovarla con un’inedita terza stagione ma in questo caso è anche difficile impotizzare dei possibili sviluppi su trama e anticipazioni della terza stagione de Il Patriarca 3.

Il Patriarca 3 si farà? Dubbi per ascolti non ottimi e le parole del cast

C’è un altro motivo, tuttavia, che lascia presagire che Il Patriarca 3 non si farà, gli ascolti non ottimi, rispetto alla prima stagione, infatti, Il Patriarca 2 ha subìto un calo di pubblico, con una media nelle prime cinque serate di messa in onda (su un totale di sei) di 2,1 milioni di telespettatori (share del 13%). Ed infine anche il cast si è sbilanciato in tal senso. Neva Leoni, l’attrice che impersona Lara De Grecis, figlia di Nemo Bandera, in una recente intervista ha rivelato: “Credo che una storia possa andare avanti per sempre, ma il finale della seconda non lascerà le persone con l’amaro in bocca com’è accaduto con la prima stagione.” aggiungendo che si avrà una conclusione di stagione.