Il sorpasso, film diretto da Dino Risi

Giovedì 15 agosto 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, andrà in onda la commedia drammatica del 1962 dal titolo Il sorpasso. Si tratta di un capolavoro del cinema italiano diretto da Dino Risi, considerato uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana insieme a Monicelli e Scola, autore di tanti successi come I mostri e Operazione San Gennaro.

Il cast del film Il Sorpasso è di primissimo rilievo e comprende Vittorio Gassman, Jean Lous Trintignant, Catherine Spaak, Luciana Angiolillo, Claudio Gora, Franca Polesello, Luigi Zerbinati e Franca Polesello. Fra gli sceneggiatori figura anche Ettore Scola, mentre le musiche sono affidate al grande Riz Ortolani, direttore d’orchestra e compositore di tante colonne sonore televisive e cinematografiche.

La trama del film Il sorpasso: un on the road di iniziazione e una sottile critica sociale

La storia narrata ne Il Sorpasso si svolge nel solo giorno di Ferragosto del 1962 e vede come protagonista il giovane Bruno, quarantenne perennemente ossessionato dalla vecchiaia e dall’ansia, nonché squattrinato e un pò cialtrone. Il giovane, incontra Roberto, un ragazzo che frequenta l’università, costretto a rimanere in città in vista degli esami.

Mentre Bruno è amante delle belle donne e della guida sportiva, Roberto ha come obiettivi quello di diventare avvocato come il cugino che vive a Rieti, possedere una 500 e sposarsi. Bruno, che è in cerca di sigarette e di un telefono pubblico, chiede al ragazzo di poter usufruire del suo telefono di casa e per sdebitarsi lo invita a fare un giro sulla sua decappottabile Lancia Aurelia B24.

Roberto, in un primo momento tentenna, ma poi, si lascia convincere dall’esuberanza di Bruno. Tra i due c’è molta differenza d’età e inoltre hanno due visioni della vita molto diverse, oltre ad appartenere a classi sociali differenti, ma nonostante ciò, decidono di intraprendere insieme un viaggio che dalla via Aurelia li condurrà in Toscana e in altri luoghi. Il loro girovagare li porterà ad incontrare alcuni parenti di Roberto, oltre a Lily, la figlia di Bruno e la sua ex moglie.

Trascorre, così, la giornata tra un avvicendarsi di situazioni tragicomiche purtroppo termineranno in maniera inaspettata. Infatti, a causa di un brutto incidente, Bruno sbalzerà fuori della macchina, salvandosi, mentre Roberto perderà la vita.