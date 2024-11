Grave incendio avvenuto questa mattina in quel di Frosinone presso l’outlet Pianeta, un mega store che era stato inaugurato soltanto una settimana fa. Come riferito dai colleghi de Il Messaggero attraverso il proprio sito web, l’episodio è avvenuto attorno alle ore 6:00 di questa mattina, sabato 16 novembre 2024, quando appunto alcune fiamme hanno iniziato a divampare dall’edificio che ospita un negozio dove si può trovare in vendita merce di stock e di fallimenti, precisamente sulla Monte Lepini, non troppo distante dal casello dell’autostrada.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA 2024 CON BANCO ALIMENTARE/ Diretta: il van dedicato di Poste Italiane

Il negozio, stando a quanto emerso, sarebbe andato completamente distrutto e di conseguenza la merce all’interno dello stesso è finita in fumo, con danni che sono risultati quindi ingenti. Ma cosa è successo? Il forte sospetto degli inquirenti, e non solo, è che l’incendio sia stato di natura dolosa, ovvero, appiccato volontariamente da qualcuno per qualche motivo ignoto.

Million Day ed Extra Million Day: l'estrazione delle 13.00/ Numeri del 16 novembre 2024

INCENDIO OUTLET FROSINONE: COSA DICONO LE TELECAMERE

A riguardo Il Messaggero sottolinea come sulla natura dolosa del rogo “non vi sia alcun dubbio” anche perchè le telecamere di sorveglianza presenti nello stabile hanno ripreso un uomo ovviamente a volto coperto, mentre lancia un innesco, dando vita ad una esplosione che tra l’altro ha rischiato di colpire lo stesso “lanciatore”, una scena che per certi versi ha ricordato quanto accaduto questa settimana in Brasile, dove un uomo ha lanciato degli ordigni contro la Corte Suprema di Brasilia, finendo a sua volta per morire.

Una volta lanciato l’allarme, presso l’outlet di Frosinone si sono recati i vigili del fuoco ma anche i carabinieri e la polizia, e subito dopo che le fiamme sono state domate è scattata una indagine per cercare di comprendere prima di tutto chi sia l’autore di questo folle gesto e secondariamente il movente, il perchè del rogo volontario.

Terremoto oggi Bolzano M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Potenza

INCENDIO OUTLET FROSINONE: EVENTO COLLEGATO ALLA RESSA?

Una grossa mano arriverà proprio dalle telecamere da cui gli investigatori sperano di risalire al responsabile. Vi è il forte sospetto che l’incendio di oggi all’outlet di Frosinone sia strettamente collegato a quanto accaduto una settimana fa, quando, nel giorno dell’inaugurazione, domenica 10 novembre 2024, all’interno dello stesso locale scoppiò una vera e propria rissa fra i clienti, che utilizzarono anche la violenza (anche se in maniera indiretta) pur di arraffarsi il prodotto desiderato a prezzo di sconto. Alla fine diverse persone rimasero ferite a causa della ressa e in zona si creò un traffico caotico che mandò in tilt la circolazione per diverse ore.

Una domenica di follia che magari ha scontentato qualche cliente che non è riuscito ad assicurarsi quanto desiderato, e che ha dato quindi vita a questa azione di ritorsione. Un’altra ipotesi è che questa apertura possa fare scomodo ad altre attività commerciali della zona visto il grande interesse attirato: tutte domande a cui gli inquirenti proveranno a rispondere nei prossimi giorni.