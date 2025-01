Iva Zanicchi si racconta a Verissimo: “Ritocchini? Vedremo cosa accadrà”

Nel salotto di Canale Cinque ha fatto ritorno Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio si è raccontata da Silvia Toffanin, parlando della sua vita e svelando come al solito una valanga di aneddoti e curiosità, dal suo recente compleanno fino allo speciale incontro con Papa Francesco.

“Avere 85 anni è come sentirsi sulle spalle uno zaino bello pesante. Ritocchi? Non sono contraria, ma volevo evitare l’anestesia totale, ora ci sono delle nuove tecniche e ci sto pensando. Io amo tutto, l’arte, la musica e la natura, se vedo nevicare piango dall’emozione, tutti i lunedì vado al mercato. La morte? Sto ancora così bene qui, spero che il Signore non abbia così tanta fretta di avermi su. Ho incontrato il papa e l’ho anche sgridato, è stato un incontro bellissimo, io gli ho dato la mano e gli ho detto che sono una vecchia cantante italiana, lui mi ha detto ‘no, vecchia no’. Lui pensava che Zingara l’avesse cantata Mina e mi ha chiesto scusa, è un grande uomo, so che ha avuto un incidente e spero che si riprenda presto” le parole della cantante nel salotto di Canale Cinque.

Verissimo, Iva Zanicchi e la dedica per la figlia: “Non ci sono donne con lei”

Iva Zanicchi ha poi ricevuto una sorpresa dalla figlia Michela, che le ha ricordato quanto sia amata dal pubblico, oggi più che mai: “Ogni anno che passa mi rendo conto di quanto tu sia un punto di riferimento per tutta la nostra famiglia, la tua passione per la vita la ammiro profondamente, sei stata una madre autorevole e un esempio di schiettezza”.

La cantante ha poi risposto al videomessaggio di Michela: “Io non piango più, lo faccio dentro, ma voglio dire grazie a Michela, che è la mia vita, la mia famiglia. Una donna come te, la stimo tanta, sono fortunata ad avere Michele come figlia, le voglio bene, quando ho bisogno lei c’è sempre” la dedica di Iva Zanicchi.

