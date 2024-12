Dopo la carrellata di cantanti a Capodanno in Musica 2025 è arrivata anche lei, la mitica Ivana Spagna. Si è presentata con il suo look rockeggiante: capelli lunghi e rigorosamente biondi, pelle incredibile e tacchi altissimi. Subito i fan hanno commentato quanto la cantante sembri ringiovanita, alcuni le hanno anche dato vent’anni in meno. Il suo talento e la sua presenza scenica non cambiano mai, e diciamocelo, Ivana Spagna sembra non invecchiare più! Oltre al fisico anche la voce straordinaria.

Federica Panicucci e Fabio Rovazzi hanno condotto lo spettacolo di fine anno e hanno voluto dare il benvenuto al 2025 con due degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana: Gigi D’Alessio e Ivana Spagna, artisti dall’incredibile successo e dagli infiniti album venduti in tutta la loro carriera. E questa sera, la cantante di “Easy Lady” ha stupito il pubblico con la cover della sua stessa canzone, intitolata “T’amo, t’amo, t’amo“, già in vetta alle classifiche di ITunes, come ha giustamente ricordato anche la conduttrice. Che dire, quale migliore ospite di lei per dimostrare la forza della musica italiana?

Ivana Spagna nasce nel 1954 in una delle località più suggestive del Lago di Garda, Valeggio sul Mincio. Veronese di origini, canta sin da piccola vincendo concorsi della zona e non solo. Il successo arriva negli anni Settanta, quando diventa cantante della band di cui fa parte anche il fratello, “Gli opera madre”. Dagli anni Ottanta in poi decide di intraprendere la sua strada personale, cantando da solista. Non tutti sanno che in questo periodo Ivana Spagna inizia ad utilizzare nomi d’arte come “Mirage” e “Barbara York”, successivamente abbandonati.

Tanti traguardi e tanti successi di Ivana Spagna: il brano Easy Lady ha conquistato il record dei record, rimanendo in cima alle classifiche per ben nove settimane consecutive. Elemento, invece, che la contraddistingue negli ultimi anni è la sua spiritualità. Ivana Spagna ha un legame speciale con il mondo dell’oltre, almeno a quanto afferma lei, convinta di vedere i morti. A Belve di Francesca Fagnani ha infatti ammesso di riuscire a percepire gli spiriti alle 5 del mattino e di entrare in contatto con loro. Ivana Spagna è un’artista a tutto tondo, con un animo buono e con un talento davvero senza precedenti.