Da una parte il sogno di bissare la vittoria in Coppa Davis 2024 con la maglia dell’Italia, dall’altra le voci sempre più insistenti di crisi e presunta rottura in vista. Stiamo parlando di Jannik Sinner, ‘protagonista’ della scena mediatica sia per gli affari sportivi che sentimentali e, in quest’ultimo caso, in relazione al rapporto con l’attuale fidanzata Anna Kalinskaya.

Alcuni giorni fa vi avevamo raccontato della presunta crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya; rumor alimentati principalmente da uno scnerario sui social, ovvero il ‘follow’ rimosso dal profilo del tennista. Ad oggi il possibile ‘allarme’ è tutt’altro che rientrato, anzi, rincarato dalle parole scritte sui social nelle scorse ore proprio dalla tennista e da un like ‘galeotto’.

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya: le voci di crisi insistono e l’ex fidanzata del tennista…

Come riporta Libero, l’insistenza delle voci di crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya sarebbe stata ulteriormente amplificata da un like della tennista ad un commento ‘velenoso’ lasciato sui social da un fan: “Lui non la apprezza abbastanza”. Ma non è tutto, lei stessa è tornata a parlare sui social dopo giorni di assenza e lo ha fatto con una frase che per molti sarebbe da ricollegare proprio al suo stato sentimentale.

“Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, queste le parole di Anna Kalinskaya – fidanzata di Jannik Sinner – scelte come didascalia di una foto pubblicata di recente. Inevitabile che tale contenuto non fosse inserito tra le possibili ‘tracce’ di una forte crisi con il tennista. Come se non bastasse, non è sfuggita la presenza tra gli spalti di Torino – in vista della Coppa Davis 2024 – dell’ex fidanzata di Jannik Sinner: Maria Braccini.

