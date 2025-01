Jasmine Carrisi, chi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso: le ambizioni son quelle del papà

Dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power, Albano ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso, showgirl dalla quale ha avuto due figli, Jasmine Carrisi e Albano Jr. La prima figlia della coppia è sicuramente la più conosciuta tra i due: la ragazza, molto seguita sui social, ha deciso infatti di intraprendere la stessa carriera del papà nel mondo della musica anche se ovviamente con un genere molto differente da quello del cantante di Cellino San Marco. Classe 2001, Jasmine Carrisi è inoltre già una star del social: conta più di 120.000 follower su Instagram dove pubblica quotidianamente immagini della sua vita, tra musica, casa e beauty routine.

Jasmine Carrisi, comunque, non ha mai fatto segreto del fatto che il suo cognome prestigioso sia un’arma a doppio taglio per lei. Se da una parte questo l’ha avvantaggiata in qualche modo, d’altra parte non fa altro che aumentare le pressioni e ovviamente anche le critiche: c’è infatti chi punta il dito contro di lei definendola “raccomandata”. Nonostante ciò, questo per Jasmine rappresenta una sfida in più che la spinge ancor di più verso la voglia di superare i propri limiti.

Jasmine Carrisi, chi è? “Papà lo stimo come persona”

Parlando del papà Albano, Jasmine Carrisi ha raccontato al Corriere della Sera di avere uno splendido rapporto con il padre: “Sono la figlia che che si confida di più con lui. Lo stimo come persona, prima ancora che come artista, per la sua esperienza di vita”. Parlando della mamma Loredana Lecciso, invece, ha spiegato che lei è particolarmente ansiosa e molto apprensiva e che avrebbe voluto vederla laureata. “I miei volevano che io studiassi, io sono focalizzata sulla musica” ha sottolineato Jasmine, che però non esclude in futuro di poter prendere quell’attestato che i genitori vorrebbero per lei, soprattutto la mamma.