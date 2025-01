Javier e Zeudi sempre più vicini al Grande Fratello: arriva il bacio?

Cosa sta accadendo tra Javier e Zeudi al Grande Fratello? Il triangolo, che coinvolge anche Helena Prestes, continua a tenere botta nella Casa di Canale 5, attraverso continue svolte. Appare ormai chiara la volontà di Helena di tirarsi fuori dalle dinamiche amorose, pur rimanendoci all’interno per scontri e polemiche. Ben diverso è l’atteggiamento di Zeudi e Javier, il cui rapporto continua a vivere stravolgimenti.

Solo poche ore fa, il pallavolista argentino ha un confronto con la Miss Italia, chiarendole la volontà di allontanarsi da lei per un po’ per darle anche la possibilità di riflettere sui suoi sentimenti. Un proposito che, a quanto pare, è durato molto poco, visto che durante la notte Zeudi e Javier si sono ritagliati del tempo per stare da soli e scambiarsi qualche coccola a letto.

Zeudi nel mirino delle critiche del web: “Ridicola!”

Un video che sta facendo il giro del web, e che trovate alla fine dell’articolo, mostra infatti i due ragazzi insieme a letto, molto vicini. Nelle brevi immagini, Javier bacia Zeudi quasi sulle labbra ma la ragazza si sposta prima che questo possa accadere. È chiaro che l’attrazione reciproca dei due ragazzi sia molto forte ma che i due preferiscano ancora non lasciarsi del tutto andare, proprio a causa del rapporto che entrambi hanno avuto (e hanno ancora) con Helena. Intanto il web, di fronte a queste immagini, si è scatenato tra commenti critici e accusatori nei confronti di Zeudi in modo particolare. “Che ridicola…”, ha scritto qualcuno sotto al video in questione; “Finta lei come i soldi del monopoli e lui un povero illuso”, è stato invece il commento di un altro utente. L’idea generale è che Zeudi stia sfruttando soltanto la situazione per emergere all’interno della Casa del Grande Fratello.

