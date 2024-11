Il percorso di Javier Martinez al Grande Fratello sta conquistando non poco l’attenzione dei telespettatori. Ha fatto parlare di sé soprattutto per via del flirt con Shaila Gatta, l’ex velina ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione per iniziare una ‘relazione’ con Lorenzo. Ad incuriosire i fan del reality anche la triste storia del gieffino, nei giorni scorsi infatti si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale nella casa più spiata d’Italia che non sono passate affatto inosservate.

Parlando del suo passato con alcuni suoi compagni di avventura Javier Martinez ha raccontato di essere sempre stato solo nella sua vita. Quando era solo un ragazzino il padre si trasferì in Sardegna con i suoi fratelli perché uno di loro era stato acquistato da una squadra di pallavolo sarda. Dopo qualche anno si sono ricongiunti, però il sogno di stare tutti insieme non è durato a lungo. Il motivo? Pochi mesi dopo la madre morì a causa di un tumore al seno.

Javier Martinez si commuove al Grande Fratello parlando della madre

Vedendo le clip al Grande Fratello sulla storia della sua vita Javier Martinez non è riuscito a trattenere le lacrime, in molti si sono commossi ascoltando le sue rivelazioni. Al conduttore ha detto che pensa spesso alla madre, ha molti ricordi di famiglia, l’ultimo è il suo sorriso prima di entrare in sala operatoria e un forte abbraccio tutti insieme. Lei li rassicurò dicendo che si sarebbero rivisti dopo, ma quella è stata l’ultima volta che l’ha vista.

Javier Martinez al Grande Fratello ha spiegato che la madre non stava bene e l’operazione non riuscì a salvarla, lui ha preferito non vederla dopo la sua morte. Ad Alfonso Signorini ha detto che non sapeva come l’avrebbe presa ed è per questo che non l’ha vista, aveva solamente 13 anni quando la donna li ha lasciati. In quel tragico momento della sua vita si è dovuto rimboccare le maniche e ha potuto contare sul sostegno e l’affetto del padre e dei suoi fratelli, a detta sua le vere colonne portanti della famiglia. Il gieffino ha fatto sapere di avere un rapporto speciale con loro, ne ha approfittato per dire loro in diretta che li ama moltissimo, anche se spesso non riesce a dirglielo.

