Il Grande Fratello 2024 è iniziato da due giorni è già sembrano nascere le prime cotte Jessica Morlacchi è attratta da Javier Martinez. A dichiararlo è stata la stessa cantante ed ex leader dei Gazosa confidandosi con il coinquilino della Casa Lorenzo Spolverato. “Javier mi piace, ma è troppo, non sarà mai. Non mi guarderà mai, punto, sottolineo e basta” ha confessato a cuore aperto Jessica. Quest’ultima già nella clip di presentazione si è detta alla ricerca dell’anima gemella e scherzando ha rivelato che le piacerebbe un uomo alto e muscoloso proprio come l’ex volto di Uomini e Donne.

La convivenza forzata fa nascere le prime attrazioni al Grande Fratello 2024, a Jessica Morlacchi piace Javier Martinez ma ha paura di dichiararsi. Sentendo le sue confidenze, però, Lorenzo Spolverato l’ha spronata a farsi avanti e a non lasciarsi intimorire dalle sue convinzioni: “Ma cosa vuol dire che è troppo per te? Sei talmente convinta che anche se si creasse la situazione tu la eviteresti. Pensi che abbia un suo standard? Te l’ha mai detto? Parlaci, in semplice amicizia, in semplice conoscenza”

Nel frattempo sul web in molti sperano che nasca qualcosa, un flirt tra Jessica Morlacchi e Javier Martinez (anche se quest’ultimo potrebbe presto uscire dal reality per i suoi problemi legali con la società in cui gioca). Tuttavia da parte sua Jessica sembra non avere intenzione neanche di concedersi una chiacchierata in amicizia: “Non ci voglio parlare, poi diventa sempre più bello perché capisco che è dolce e gentile.” Insomma la cantante sembra attratta da Javier ma non ha nessuna intenzione di provarci, a farle da Cupido però si propone Lorenzo Spolverato che tasta il terreno chiedendo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne e pallavolista qual è il suo tipo di donna ideale ma senza ottenere risposte chiare. Si vedrà dunque nei prossimi giorni cosa accadrà tra la cantante e il pallavolista.

