JK Rowling contro David Tennant: “Talebano del gender”/ Scontro tra la scrittrice e l’attore di Harry Potter

È ancora polemica su J.K. Rowling per le sue opinioni contro i transgender: la scrittrice questa volta si è scagliata contro David Tennant, attore che nei film di Harry Potter tratti dai suoi romanzi interpreta il personaggio Barty Crouch Jr. Quest’ultimo infatti, nel corso di una intervista ai ai British LGBT Awards, ha definito coloro che sono critici nei confronti della comunità LGBT+ come “un piccolo gruppo di piccoli stronzi piagnucolosi che sono dalla parte sbagliata della storia e se ne andranno tutti presto”. Una definizione che di certo non è piaciuta all’autrice, che ha risposto a tono.

Poche ore dopo la Rowling, su X, ha accusato le persone come Tennant di essere dei “talebani del gender”. E poi ha rincarato la dose: “Quest’uomo sta parlando di sopravvissuti allo stupro che vogliono cure riservate alle sole donne, di infermiere che attualmente fanno causa alla loro azienda sanitaria per averle costrette a cambiarsi di fronte a un uomo, ragazze e donne che perdono opportunità sportive a favore di uomini e donne detenuti in carcere con condanne per reati sessuali”, ha scritto citando proprio il messaggio dell’attore.

Il botta e risposta tra J.K. Rowling e Daniel Radcliffe

Non è la prima volta che J.K. Rowling discute di questo tema con attori del cast di Harry Potter: era accaduto infatti anche con il protagonista Daniel Radcliffe all’inizio di quest’anno. “Le celebrità che si sono appoggiate a un movimento intento a erodere i diritti conquistati a fatica delle donne e che hanno utilizzato le loro piattaforme per incoraggiare la transizione dei minori possono risparmiare le loro scuse per le persone in detransizione traumatizzate e le donne vulnerabili che dipendono da spazi per sesso unico”, aveva affermato la scrittrice.

L’attore aveva poi replicato: “Mi rende davvero triste, alla fine, perché guardo la persona che ho incontrato, le volte in cui ci siamo incontrati, i libri che ha scritto e il mondo che ha creato, e tutto ciò è per me così profondamente empatico”.











