Johnny Depp, chi è l’attore internazionale: “Buttato via da Hollywood”

Tra gli ospiti di Che tempo che fa di domenica 27 ottobre 2024 troveremo la star Johnny Depp, il rinomato attore sarà intervistato da Fabio Fazio nel programma di Canale Nove, dove tornerà a parlare della sua storia, della carriera internazionale e del successo vissuto in tutti questi anni. In una intervista concessa a Metro, ricca di verità, il celebre artista ha detto la sua sulla vita da star, che non sempre è come la immaginiamo noi: “Il successo non porta cose positive, l’idea davvero sbagliata è pensare che tutto questo possa essere la normalità, ho dovuto adattare il mio mondo al modo in cui mi è richiesto di vivere” ha confessato l’attore.

Sempre riguardo alla sua grande carriera, Johnny Depp non ha risparmiato una pesante frecciatina al mondo del cinema e in particolare a Hollywood: “Mi hanno buttato nella spazzatura” ha ammesso dopo essersi allontanato dai progetti dagli studios americani che hanno ovviamente fatto perdere grosse occasioni lavorative al divo del cinema.

Johnny Depp e la critica al cinema: “Si spendono troppi soldi”

La star del cinema non ha risparmiato altre critiche al suo settore, Johnny Depp ha infatti confidato di aver notato come ormai nel mondo dello spettacolo vengano sfruttati budget eccessivi per produzioni che potrebbero nascere in maniera più tranquilla anche dal punto di vista finanziario. “Ci sono commedie romantiche con due attori famosi che costano uno sproposito, il pubblico è stanco di queste cose” ha detto Johnny Depp lanciando una frecciatina all’industria cinematografica.

Tornando sulla sua vita da star, Johnny Depp ha poi raccontato quanto possa essere limitante nel quotidiano: “Vivo nascosto dietro finestre e finestrini, che siano di una macchina, di un aereo o di un hotel, ho dovuto adattare il mio mondo al modo in cui è richiesto vivere oggi” ha spiegato l’artista americano.

