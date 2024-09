Kostas è una storia vera? Parla lo scrittore Petros Markaris: “Charitos e la moglie Adriana provengono da famiglie povere”

Parte questa sera l’attesissima fiction di Rai1 Kostas, con protagonista l’attore Stefano Fresi nei panni del commissario Kostas Charitos. Sono tanti i personaggi che gravitano attorno al protagonista la moglie Adriana che ha il volto di Francesca Inaudi, la figlia Caterina, il capo Ghikas e tanti altri. Tuttavia la domanda che in molti si fanno è: Kostas è una storia vera? La risposta a questa domanda è no, Kostas non si ispira ad un commissario di polizia realmente esistito, tuttavia lo scrittore che lo ha creato Petros Markaris ha preso spunto da personaggi reali della sua vita per tratteggiare i personaggi.

Endless Love, anticipazioni puntata serale oggi 12 settembre 2024/ Kemal ingannato da Emir si sposa con Asu?

In un’intervista di qualche anno fa a Iocistolibreria, lo scrittore Petros Markaris ha ammesso che, quasi involontariamente, il personaggio di Adriana somiglia a sua madre: “Charitos e la sua famiglia sono parte della mia vita di tutti i giorni. Sono quotidianamente in contatto con loro anche quando non scrivo. Credo che sia per via della straordinaria somiglianza di Adriana con mia madre. Mi sono accorto di questa somiglianza grazie a un piatto di pomodori e peperoni ripieni. Gradualmente, da un romanzo all’altro, Adriana è diventata identica a mia madre. Se la conosci, conosci anche mia madre.”

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 13 settembre 2024/ Odile getta la famiglia nello scandalo!

Kosta non è una stora vera, a chi si è ispirato Petros Markaris per il suo personaggio

Durante l’intervista a Petros Markaris è stato chiesto perché ha deciso di scrivere proprio su un Commissario di Polizia, Kostas Charitos: “Non è stato tanto l’agente in sé, quanto la persona e la sua famiglia. Charitos e sua moglie Adriana provengono entrambi da famiglie molto povere. Nutro grande rispetto nei loro confronti e per i loro sforzi nel supportare la loro figlia durante gli studi. Questo background è stato il punto di partenza dell’amicizia tra Charitos e il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis.” Kostas è una storia vera? No ma è ispirata da personaggi reali o verosimili. E tra coloro che sono stati una fonte di ispirazione per Petros Markaris ci sono i commissari letterali del passato. Molte similitudini, infine, legano Kostas Charitos a Salvo Montalbano di Andrea Camilleri.

Anticipazioni I Fratelli Corsaro, 2a puntata del 18 settembre 2024/ Due morti spiazzano Fabrizio e Roberto

“Io conosco benissimo i romanzi di Camilleri, e li apprezzo molto. Non lo conosco personalmente, purtroppo. Anche Charitos ha un brutto carattere, come Montalbano, ma è sicuramente un personaggio più normale, più borghese. Amano tutti e due la buona cucina. E poi certo l’ambiente sociale è molto importante, nei miei romanzi ha uno spessore notevole, così come in quelli di Camilleri. L’ambiente non è lo sfondo della storia, ma è uno dei protagonisti. Sono abbastanza pochi gli scrittori moderni che compiono o hanno compiuto un’operazione di questo genere; tra questi vorrei ricordare Jean Claude Izzo e Manuel Vazquez Montalbàn.” ha rivelato lo scrittore di Kostas.