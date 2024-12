La trama del film La legge del capestro: un crudele allevatore che la fa sempre franca

La legge del capestro racconta le vicende che legano il giovane Steve Miller (Don Dubbins) e il noto allevatore della Pennsylvania Jeremy Rodock (James Cagney).

Infatti, il ragazzo riesce a salvare la vita dell’uomo caduto in una terribile imboscata, ma ben presto scopre che Rodock è tutt’altro che una brava persona.

L’allevatore è conosciuto nella zona per la sua incredibile crudeltà e Steve, che inizia a lavorare nella sua proprietà, ben presto inizia a provare un profondo ribrezzo per i metodi dell’uomo, abituato ad uccidere sommariamente chiunque ritenga gli abbia fatto un torto.

Nel frattempo, Steve si avvicina sempre di più all’affascinante Jo Costantine (Irene Papas), una povera ragazza salvata da Rodock, ma che come Steve non approva i metodi del proprietario.

La situazione raggiunge un punto di rottura quando il capo dei cowboys McNulty (Stephen McNally) viene cacciato da Rodock per le sue continue insistenze nei confronti di Jo.

McNulty decide di ottenere la sua vendetta derubando l’uomo del suo bestiame ma, una volta scoperto, invece che essere ucciso viene condannato da Rodock a percorrere a piedi nudi il deserto insieme ai suoi complici.

Steve, che ha un cuore buono e un animo gentile, non può sopportare questa ennesima atrocità, così decide di andare via per sempre dalla tenuta insieme a Jo.

Quest’ultima, però, non riesce a dimenticare ciò che Rodock ha fatto per lei, così decide di ritornare, mentre il ragazzo continuerà da solo il suo viaggio tra le desolate lande del West.

La legge del capestro film del pomeriggio su Rete 4

Giovedì 5 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il lungometraggio western del 1956 intitolato La legge del capestro.

Alla regia il noto film maker Robert Wise, noto per aver curato le riprese di due musical campioni d’incasso West Side Story e Tutti insieme appassionatamente.

Nei panni del protagonista del film La legge del capestro l’attore e ballerino James Cagney, interprete di numerosi film di successo, come Gli angeli con la faccia sporca (1938) e Ribalta di gloria (1942), che gli valse anche un Premio Oscar. Al suo fianco l’attore Don Dubbins, in una delle sue prime apparizioni sul grande schermo, e l’attore Stephen McNally, uno degli interpreti più assidui e popolari dei western anni ’50, con pellicole quali L’assalto al treno postale (1950), La rivolta degli Apaches (1951) e Duello al Rio d’argento (1952).

Nel cast anche la splendida attrice di origini greche Irene Papas, protagonista femminile di molti film western, diventata famosa a livello internazionale grazie alla sua interpretazione in Elettra (1962) di Michael Cacoyannis.