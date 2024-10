La legge del Signore, diretto da William Wyler

Sabato 26 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:30, il film western del 1956 dal titolo La legge del Signore. La pellicola è diretta dal regista William Wyler, che nel corso della sua carriera è stato candidato per ben 12 volte ai Premi Oscar, di cui 3 vinti, e ricordato in particolare per avere curato le riprese del kolossal Ben-Hur (1959). Le musiche hanno invece la firma del compositore russo Dimitri Tiomkin, candidato al Premio Oscar per la colonna sonora di Orizzonte perduto di Frank Capra.

Il protagonista del film La legge del Signore è interpretato dalla stella di Hollywood Gary Cooper, considerato tra i più grandi interpreti della storia del cinema, con film quali È arrivata la felicità (1936), Per chi suona la campana (1943) e Mezzogiorno di fuoco (1952). Al suo fianco l’attrice statunitense Dorothy McGuire, diventata famosa a livello internazionale grazie al personaggio di Kathy in Barriera invisibile (1947) al fianco di Gregory Peck. Nel cast del film La legge del Signore anche l’attore statunitense Anthony Perkins, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione di Norman Bates nella saga di Psyco di Alfred Hitchcock.

La trama del film La legge del Signore: il pacifismo dei padri contro l’interventismo dei figli

La legge del Signore racconta la storia della famiglia Birdwell, guidata dal pacifico Giona, che vive serenamente nella propria fattoria, seguendo le norme della tradizione quacchera, lontano da qualunque tipo di conflitto, arma o violenza.

La tranquillità della loro vita viene minata dall’arrivo dei soldati sudisti che iniziano a razziare le proprietà del luogo.

Uno dei figli di Giona, Josh, decide di non restare fermo a guardare tutta questa violenza, e si arruola nella Guardia Civile condotta dal suo migliore amico Gard.

Giona appoggia la scelta di suo figlio ma, quando il cavallo del giovane ritorna senza il suo padrone, il protagonista è costretto per la prima volta a prendere un’arma in mano per andare a cercarlo. Intanto i soldati sudisti arrivano alla fattoria dei Birdwell, ma la moglie di Giona riesce a risolvere la situazione senza che la proprietà venga distrutta.

Anche Giona riesce a ricongiungersi al figlio e, tornati alla fattoria, tutti i membri della famiglia convengono che, anche se hanno contravvenuto alle regole della loro religione, lo hanno fatto per una buona causa. Ben presto, però, Giona si troverà di fronte a una situazione estrema e capirà che uccidere un altro essere umano, anche se per difesa, non è così facile come pensava.

