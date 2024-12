La Sacra Famiglia, regia di Raffaele Mertes

Domenica 29 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:50, il film religioso del 2006 dal titolo La Sacra Famiglia. La pellicola è una produzione italiana ed è diretta dal noto regista Raffaele Mertes, firma di diverse progetti televisivi di questo genere, come Giuseppe di Nazareth (1999), Maria Maddalena (2000) e Giuda (2001).

I protagonisti de La Sacra Famiglia sono interpretati da: Alessandro Gassmann, che aveva esordito sul piccolo schermo proprio con una miniserie dedicata alla storia di Gesù e intitolata Un bambino di nome Gesù (1987); Ana Caterina Morariu, conosciuta dal pubblico per il personaggio del vice questore Lara Colombo in Squadra antimafia – Palermo oggi; infine un giovanissimo Brando Pacitto, al suo esordio come attore.

Nel cast anche: Massimiliano Varrese, Lorenzo De Angelis, Dino Abbrescia, Jackie Sawiris, Franco Nero, Ángela Molina, Gianluca Belardi e Giacomo Gonnella.

La trama del film La Sacra Famiglia: una storia di esilio e di difficoltà molto terrene

La Sacra Famiglia racconta la storia di Maria (Ana Caterina Morariu) e Giuseppe (Alessandro Gassmann) in un modo diverso da quello a cui siamo comunemente abituati. Quest’ultimo, infatti, ha alle spalle un passato difficile e triste, rimasto vedovo in giovane età con tre figli.

L’uomo è ormai convinto che per lui non esista più possibilità di essere felice a livello familiare e, per questo motivo, si è chiuso in se stesso.

Maria, invece, è una giovane pura e con il cuore colmo di fede, anche se anche la sua anima non è priva di tormenti.

Giuseppe viene, quindi, designato come futuro sposo di Maria e i due iniziano un lungo viaggio da Gerusalemme verso Nazareth, dove vive la famiglia della donna. Qui Maria scoprirà di essere incinta per opera dello Spirito Santo e, nonostante i dubbi di un possibile tradimento, Giuseppe deciderà comunque di sposare la donna che ama.

Le difficoltà, però, non sono finite, infatti la coppia sarà costretta a fuggire dalla città insieme al loro bambino per preservare il piccolo dalla rabbia di Erode, pronto a sterminare tutti i bambini che abbiano meno di 3 anni.

Arrivati in Egitto, inizierà la loro nuova vita, fino a quando Gesù, diventato ormai un ragazzo, attirerà l’attenzione su di sé con le sue capacità e la Sacra Famiglia sarà costretta nuovamente a fuggire.

Giuseppe e Maria, quindi, decideranno di ritornare a Nazareth, dove dovranno scontrarsi con l’astio della famiglia dell’uomo. Sarà proprio l’intervento di sua moglie, però, a placare gli animi e a permettere loro di vivere serenamente…