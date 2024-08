Siamo solo ad agosto ma cresce la febbre per quella che saranno le fattezze dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva. Il tema più caldo riguarda i concorrenti della rinnovata edizione de La Talpa 2024. Diversi nomi sono già ufficiali ma soprattutto negli ultimi giorni ha fatto notizia il primo ‘forfait’ con largo anticipo: quello di Nicola Ventola.

Stando alle anticipazioni di DavideMaggio – come riporta Isa e Chia – la produzione de La Talpa 2024 sarebbe subito corsa ai ripari arruolando nuovi volti per il cast di concorrenti del reality e, fra questi, spunta il nome di Andrea Preti. Per l’attore on si tratta però della prima esperienza in format simili: molti ricorderanno l’ottima esperienza nei panni di naufrago all’Isola dei Famosi.

Andrea Preti, dal successo tra piccolo e grande schermo a nuovo concorrente de La Talpa 2024

Come anticipato, Andrea Preti dovrebbe andare a prendere il posto di Nicola Ventola che ha di recente deciso di ritirarsi dal cast di concorrenti de La Talpa 2024 per incombenti nuovi impegni professionali. L’attore, celebre per i suoi ruoli tra piccolo e grande schermo, è dunque pronto a cimentarsi nuovamente con l’esperienza nei reality. Tra l’altro, proprio alcuni giorni fa il suo nome era balzato al novero della cronaca rosa per una presunta liaison con una celebre sportiva: Venus Williams.

Oltre al recente ingresso di Andrea Preti – come riporta Isa e Chia – nel cast di concorrenti de La Talpa 2024, già diversi nomi risultano ufficiali. Un gruppo che promette scintille con Lucilla Agosti, Marco Berry, Veronica Peparini e Andreas Muller. E ancora: Marco Melandri, Gilles Rocca, Marina La Rosa, Jo Squillo, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger e Orian Ichaki.