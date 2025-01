La tenera canaglia, film su Rete 4 con Jim Belushi

Venerdì 17 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia prodotta nel 1991 e intitolata La tenera canaglia. Il film è scritto e diretto dal regista statunitense John Hughes, nel suo ultimo lavoro come film maker dopo grandi successi come Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare (1984) e Breakfast Club (1985).

Le musiche sono invece realizzate dal compositore francese Georges Delerue, che aveva esordito nel 1959 con Hiroshima mon amour di Alain Resnais (1959).

Il protagonista del film La tenera canagliaè interpretato dall’attore e comico Jim Belushi, fratello di John Belushi e volto di numerose commedie, tra cui Una poltrona per due (1983), Mr. Destiny (1990) e Una promessa è una promessa (1996), oltre che della serie televisiva La vita secondo Jim.

Al suo fianco la piccola Alisan Porter, che aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 7 anni nel lungometraggio Nostalgica di Johanna Demetrakas (1988).

Nel cast di La tenera canaglia anche l’attrice Kelly Lynch, nota per il ruolo della crudele Vivian Wood in Charlie’s Angels, e l’attore John Getz, guest star di numerose serie tv di successo, come La signora in giallo, CSI: Scena del crimine e Grey’s Anatomy.

La trama del film La tenera canaglia: una piccola orfana e un vagabondo formano una nuova famiglia

La tenera canaglia racconta la storia della piccola Curly Sue, una tenera e vivace bambina dai lunghi capelli ricci rimasta orfana di entrambi i genitori, e del simpatico e buon vagabondo Bill Dancer, che si occupa di mantenere sé stesso e la piccolina con espedienti non sempre legali.

Nonostante i due si trovino a dover affrontare ogni giorno innumerevoli difficoltà, li lega un sentimento profondo e formano una famiglia unita e affiatata.

Un giorno la loro vita cambia per sempre con l’incontro della bella e talentuosa avvocatessa Grey Ellison.

Bill e Curly Sue, infatti, progettano un piano per estorcere del denaro alla donna facendo finta che l’uomo venga investito dalla sua automobile.

L’avvocatessa, però, intuisce subito il piano dei due ma, invece che sporgere denuncia, decide di aiutarli, offrendosi di ospitarli a casa sua.

Giorno dopo giorno, Grey si affeziona sempre di più alla bambina, la quale dimostra di avere un animo particolarmente gentile e una saggezza superiore alla sua età, mentre Bill inizia a svelare il suo lato vulnerabile, facendo qualunque cosa affinché Curly Sue stia bene.

La situazione diventa più complicata quando l’avido e spietato fidanzato di Grey, Walker McCormick, decide di denunciare Bill come tutore illegale di Curly Sue: il protagonista finisce così in prigione e la bambina in un orfanotrofio. Per fortuna sarà proprio Grey a risolvere la situazione, pagando la cauzione per l’uomo che ha capito di amare e chiedendo l’affidamento della piccola, formando tutti insieme una nuova e amorevole famiglia.