Si sa, stare tanto tempo lontani dai figli è difficile anche al Grande Fratello, reality in cui i concorrenti si trovano isolati in una casa con inquilini sconosciuti per tanti mesi. Dopo lo sfogo di Enzo Paolo Turchi che ha espresso le sue preoccupazioni sulla figlia Maria, anche le Non è la Rai si sono messe a piangere durante una chiacchierata in giardino insieme a Michael Castorino, il quale si è a sua volta aperto rispetto alla sua vita e alla sua famiglia. A piangere più di tutte è stata Eleonora Cecere. L’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime parlando delle due figlie.

Al Grande Fratello, i giorni dopo la puntata sono stati molto provanti emotivamente per molti degli inquilini. Tra questi, le ex ragazze di Non è la Rai sono rimaste scosse da quanto successo con Enzo Paolo Turchi, che ha commosso l’Italia intera parlando di quanto sia preoccupato di non riuscire a veder crescere sua figlia data l’età avanzata. E così sfogo dopo sfogo, le Non è la Rai si sono aperte con Michael Castorino, spiegando di avere grande nostalgia dei figli.

Grande Fratello, le Non è la Rai si confessano a Michael Castorino: “Ho paura che mia figlia non mi riconosca”

Pamela Petrarolo al Grande Fratello si è confidata con i coinquilini, dicendo di voler chiedere alla produzione anche solo un messaggio vocale delle sue figlie, Alice, Angelica e Futura. In particolare si è detta preoccupata che l’ultima nata di soli tre anni non ricordi la mamma e non la riconosca in televisione, mentre Ilaria Galassi è rimasta più fredda, spiegando che il suo secondogenito Riccardo di nove anni le fa sempre dei disegni per ringraziarla e per comunicarle quanto le vuole bene.

Le tre si sono consolate a dicenda dicendo di essere dentro alla casa del Grande Fratello proprio per i figli: “Noi questo sacrificio lo facciamo soprattutto per loro“. “Noi non siamo arrivate, siamo sempre in fase di crescita“, dicono le Non è la Rai al Grande Fratello, commosse sedute in giardino pensando ai loro figli. Con loro anche Michael Castorino, che le aiuta ad aprirsi e superare questo momento di nostalgia di casa. Le tre concorrenti del Grande Fratello ammettono poi di sognare la finale e di essere lì per andare fino in fondo proprio per l’amore dei figli, che da casa le guardano ad ogni puntata.