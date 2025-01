Leonardo D’Amico è il compagno di Laura Freddi e molto presto diventerà suo marito. La conduttrice, infatti, ha confermato la volontà di sposarsi con il compagno con cui condivide la vita da più di 12 anni. Un amore importante e consolidato per la coppia che nel 2018 ha dato alla luce la figlia Ginevra. “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre” – ha dichiarato la ex ragazza di Non è la Rai, ma le nozze sono state rimandate per motivi legati alla pandemia da Covid-10. La Freddi, infatti, non ha mai fatto mistero di sognare l’abito bianco e il matrimonio in chiesa con la figlia che porta le fedi. “Un’emozione che spero di vivere presto” – ha detto Laura Freddi parlando del matrimonio e ha anticipato che tra gli invitati non potrà mancare l’ex fidanzato Paolo Bonolis.

“Sicuramente inviterò Paolo, con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita” – ha dichiarato la Freddi.

Leonardo D’Amico e Laura Freddi presto sposi: da 12 anni innamorati

Da 12 lunghi anni Laura Freddi e Leonardo D’Amico sono una coppia innamorata. Tutto è iniziato grazie alla passione per la pallavolo, visto che Leonardo lavora come fisioterapista sportivo per la Nazionale Italiana pallavolo. Il futuro marito di Laura Freddi, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è molto discreto e riservato. Anche i social non sono il suo forte, anzi è poco presente se non in alcuni scatti condivisi e pubblicati dalla conduttrice.

Dalla loro unione è nata Ginevra che nelle prossime nozze avrà il compito di portare le fedi a mamma e papà. “Appena Ginevra sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo” ha detto l’ex ragazza di Non è la Rai su Instagram. Che dire: non resta che attendere la comunicazione ufficiale da parte della coppia con la data di matrimonio!