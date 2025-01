Chi era la nota fotografa morta nel 2022 dopo un tumore

Letizia Battaglia è stata una delle fotografe italiane più rinomate, è venuta a mancare due anni fa a causa di un tumore, a Cefalù, in provincia di Palermo, aveva creato il Centro Sperimentale di fotografia al quale ha dedicato attenzioni fino all’ultimo, quando a 87 anni ha salutato quella terra che ha tentato di raccontare con ogni mezzo.

Con i suoi occhi e la fotocamera Letizia Battaglia tentava di raccontare il mondo dal suo punto di vista: “Le mie non sono foto grandiose, ci sono anche foto che non sono belle, ma hanno un senso e avere un senso nella vita è quello che ho perseguito per tanti anni” ha rivelato la fotografa soffermandosi sulla sua professione. Paladina delle donne, in anni di onorata carriera aveva tentato di raccontare il loro mondo, lei per prima aveva compreso la voglia di cambiare e di lottare per parità di diritti.

Letizia Battaglia e gli inizi di carriera: “Mi direi di perdere meno tempo”

La nota fotografa morta nel 2022 ha dedicato una vita intera alla fotografia, con grande abnegazione e voglia di sacrificio, Letizia Battaglia nel corso di una intervista concessa a Artribune ha colto l’occasione per tornare a parlare dei suoi inizi di carriera:

“Cosa mi direi? Forse di perdere meno tempo, anche se il cammino era quello che dovevo fare, non poteva essere diverso. Io ho lavorato tanto, ho fatto fotografia, giornali, teatro, una casa editrice” ha raccontato Letizia Battaglia che ha avuto la fortuna di aprirsi su diversi campi e fare grandi esperienze nel corso della vita. E nonostante la soglia dei novant’anni toccata poco prima della morte, Letizia Battaglia si era detta pronta a rimettersi in gioco per altre novità, vedeva un futuro ancora pieno di cose da fare e sogni da realizzare.

