Chi sono i figli di Letizia Battaglia, la confessione della compianta fotografa: “Ero innamorata”

Nella vita ricca di eventi e colpi di scena vissuta da Letizia Battaglia, non è mai mancato lo spazio da dedicare alla famiglia, visto che la celebre e compianta fotografa ha avuto la fortuna di mettere al mondo tre figlie durante gli anni di matrimonio con Franco Stagnitta, poi finito anche se i due sono rimasti insieme fino alla fine, anche nei momenti più complicati. In una vecchia intervista concessa a Artribune, la fotografa si è lasciata andare a delle importanti confessioni:

“Delle mie figlie io sono stata una madre molto innamorata, essere madre mi piaceva molto ma indubbiamente ero così inquieta per la vita con mio marito che non ho avuto la tranquillità di poter essere come avrei voluto, è il rapporto più tormentato che ci sia” ha confessato riguardo a Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta.

Letizia Battaglia figli, la rivelazione: “Le bambine hanno a che fare con me”

Crescere le sue tre figlie Cinzia, Shobha e Patrizia si è rivelata un’esperienza di vita per Letizia Battaglia, la celebre fotografa ha infatti raccontato di aver avuto un lato materno sempre vivo, visto che già da piccola nutriva una particolare simpatia per i bambini, tanti di questi è riuscita a catturarli in fotografie epiche nel corso della sua lunga carriera.

“Le bambine hanno a che fare con me, quando avevo dieci anni ero felice, libera, sognavo tante cose: sarei diventata una scrittrice, avrei avuto il principe azzurro” ha detto una intervista concessa tra le colonne di Repubblica la compianta fotografa venuta a mancare nel 2022. La famiglia è sempre stata al centro delle sue priorità, come ammesso dalla stessa Letizia Battaglia in tante interviste rilasciate negli anni dove ha sempre sottolineato l‘importanza di tutti gli affetti nella sua vita.