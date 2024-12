Location di Tradimento, luoghi delle riprese della serie turca

Questa sera farà nuovamente capolinea su Canale Cinque la serie Tradimento, nuova dizi turca iniziata settimana scorsa e che fin da subito ha riscosso grande successo sulle reti Mediaset, sottolineando ancora una volta l’egemonia delle produzioni turche, che continuano a spopolare in Italia. La serie tv è stata girata in varie zone di Istanbul, la più importante città della Turchia dal punto di vista economico e culturale, ancora più nel dettaglio le riprese sono state effettuate in due zone della città, ovvero, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata. Scenari molto particolari scelti per le location di Tradimento, dunque, ma adatti alla serie che si sofferma su uno spaccato della cultura turca.

La Turchia dunque fa da cornice alle vicende narrate nella serie di Canale Cinque che farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo dopo il successo del debutto: la suggestiva Turchia ancora una volta aggiunge quel qualcosa in più a queste produzioni ormai gettonatissime.

Location di Tradimento, il cast della serie

Oltre a una splendida cornice a fare da sfondo alle vicende narrate, le location di Tradimento sono solo parte del successo di questa serie che vanta un cast davvero di grande livello. Tra i protagonisti della produzione di Canale Cinque troviamo infatti artisti del calibro di Ercan Kesal (Ali Sezai), Feyza Sevil Güngör (Oylum), Yusuf Çim (Ozan), İrem Tuncer (Serra), Nursel Köse (Mualla), Mustafa Uğurlu (Tarık), Cem Bender (Oltan), Caner Şahin (Tolga), Defne Samyeli (Elmas), Asena Girişken (Yeşim), Cem Sürgit (Ümit), Meltem Baytok(Nazan), Canan Ürekil (Zynep), Merve Altınkaya (Burcu), Selin Kahraman (Zeliş), Tarık Ündüz(Selçuk), Berkay Ateş (Kahraman), Alize Gördüm (Azra), Yeşim Salkım (Zennure) ed Emin Günenç(Dündar Terzioğlu).

Tims&B Productions produce Tradimento, la stessa casa di produzione che ha messo in piedi il successo di Terra Amara negli ultimi anni, altra serie Mediaset dal grande successo su Canale Cinque.