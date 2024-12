Location Il Conte di Montecristo, dove è stato girato il film

Questa sera giovedì 26 dicembre e domani venerdì 27 dicembre 2024 andrà in onda su Canale Cinque il film Il Conte di Montecristo, che annovera nel cast anche il nostro Pierfrancesco Favino nei panni dell’Abate Faria. E le location Il Conte di Montecristo sono davvero suggestive, visto che chi avrà la possibilità di gustarsi il film francese suddiviso in due puntate, ammirerà paesaggi e scorci davvero mozzafiato. hâteau d’If a Marsiglia, utilizzato per rappresentare la prigione in cui Edmond Dantès è incarcerato. Il portale AlFemminile.com ha rivelato alcuni dei luoghi sfruttati per girare Il Conte di Montecristo:

“Le location francesi includono Château de Ferrières a Ferrières, che ha servito da esterni e parco del palazzo del Conte di Montecristo, e il Palais Brongniart a Parigi, utilizzato per gli interni del palazzo del Conte”. Per quanto riguarda il Belgio, le riprese si sono svolte presso gli Lites Studios a Bruxelles, diventate dunque location de Il Conte di Montecristo.

Location Il Conte di Montecristo, tappa anche a Cipro per le riprese

Un tour europeo attraverso borghi e location speciali di Francia e Belgio, tra le location de Il Conte di Montecristo, già apprezzato in versioni passate, si sottolinea però anche un giro a Cipro, con le riprese che hanno richiesto circa 78 giorni per tutti i lavori effettivi e la produzione della serie.

Luoghi stupendi che questa sera e domani saranno a disposizione del pubblico di Canale Cinque grazie alle location de Il Conte di Montecristo, davvero avvincenti e godibili, per una produzione internazionale che darà vita a vedute mozzafiato di Francia e Belgio.

