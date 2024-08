Lorella Cuccarini abbandona Amici per passare in Rai? La reazione al rumor

Il debutto della nuova stagione televisiva è ad un passo e si infiammano le voci su coloro che saranno i protagonisti della nuova edizione di Amici, in particolare per quanto riguarda cattedre e professori. Se da un lato l’indiscrezione relativa al sempre più probabile addio di Raimondo Todaro ha lasciato tutti i fan a bocca aperta, dall’altro lato è spuntato un nuovo rumor legato ad un altro possibile illustre abbandono, quello di Lorella Cuccarini. Secondo le recenti indiscrezioni, infatti, la professoressa di canto sarebbe stata corteggiata dalla Rai per affidarle una prima serata importante e riportarla così nell’azienda dove ebbe inizio la sua scintillante carriera.

Ma Lorella Cuccarini è davvero disposta a “tradire” Maria De Filippi, a dire addio ad Amici e a fare ritorno in Rai, con una nuova allettante proposta televisiva all’orizzonte? A fare chiarezza sul suo futuro sul piccolo schermo è stata proprio la stessa ballerina che, in un video condiviso tra le stories del suo profilo Instagram, ha risposto in maniera piuttosto eloquente ai gossip degli ultimi giorni.

Lorella Cuccarini smentisce l’addio ad Amici: il video-conferma

Nel video condiviso sulle sue Instagram stories si vede Lorella Cuccarini in macchina, intenta a leggere sul telefonino la notizia legata proprio al suo presunto addio ad Amici, con conseguente ed immediato passaggio in Rai. Tuttavia, dopo aver ripreso il telefonino contenente la notizia col titolo in grande evidenza, ha successivamente spostato l’inquadratura su di sé e, con un gesto della mano ed un espressione piuttosto eloquente, ha bollato come falsa l’indiscrezione sul suo conto.

Stando alla sua reazione al rumor circolante ormai da tempo sul suo conto, dunque, Lorella Cuccarini ha di fatto assicurato che sarà presente anche nella nuova edizione di Amici nel ruolo di coach di canto. Dopo aver visto trionfare le sue pupille Angelina Mango e Sarah Toscano, di cui è stata insegnante nelle due precedenti edizioni del talent di Maria De Filippi, la coach non ha alcuna intenzione di abbandonare la cattedra e dà l’appuntamento ai suoi fan alla nuova edizione.

