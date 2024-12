Loren, figlio Lory Del Santo, come è morto: un suicidio dopo anni di sofferenze

Nel 2018 Lory Del Santo ha vissuto, per la seconda volta nella sua vita, il più grande dolore immaginabile per un genitore: la perdita del suo caro figlio, Loren Del Santo. Il ragazzo si è suicidato a soli 19 anni: era malato di un disturbo psicologico, l’anedonia, che provoca incapacità nel provare piacere. Il ragazzo era nato nel 1999, prematuro. Da sempre, dunque, era stato tenuto sotto controllo per timore di eventuali malattie provocate appunto dal fatto che fosse nato a soli 6 mesi. L’unico disturbo che aveva, però, era l’anedonia, una malattia subdola che impedisce a chi ne sia affetto l’incapacità di provare piacere.

Nato dalla relazione tra la mamma e Dennis Schaller (che il ragazzo non ha mai conosciuto), Loren Del Santo viveva negli Stati Uniti, a Miami: frequentava la Miami Beach High School e praticava una serie di sport tra i quali il football americano, del quale era considerato una giovane promessa. Il ragazzo sui social raccontava: “Sono felice, studio e vivo a Miami. Qui sto bene, parlo perfettamente l’inglese e non credo tornerò presto in Italia”. Quella felicità, però, non era abbastanza.

Lory Del Santo, la perdita del figlio nel 2018: “Il suo cervello di è spento”

Loren Del Santo è morto nel 2018: il ragazzo si è suicidato e a raccontarlo fu proprio Lory, a Verissimo. “Mio figlio Loren ci ha lasciati. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”. Lory Del Santo, parlando negli anni a seguire della malattia di Loren che lo ha portato a togliersi la vita, ha spiegato di avere un solo rimpianto: non avergli detto “ti voglio bene” l’ultima volta che lo ha visto. Un peso che è come un macigno sul cuore della showgirl.