Lorenzo Spolverato resta solo al Grande Fratello 2024? Il gieffino allontana Shaila e Helena

Per Lorenzo Spolverato è tempo di fare i conti con la proprie volontà nella casa del Grande Fratello 2024, il gieffino e modello tra i più chiacchierati nel programma di Alfonso Signorini, è rimasto vittima di due fuochi, Helena Prestes e Shaila Gatta, anche se nelle scorse ore ha confidato ad alcuni compagni di gioco, sfogandosi, di voler prendere le distanze da entrambe le compagne di gioco: “Mi sono chiuso con tutt’e due, mi sento confuso, mi sento preso in giro” ha detto il giovane concorrente del Grande Fratello 2024.

Lorenzo Spolverato, confrontandosi con Michael nella casa del Grande Fratello 2024, ha incassato il pensiero del compagno di gioco, che si è detto certo che Helena e Shaila nutrano qualcosa: “Entrambe provano qualcosa per te” ha detto il concorrente all’amico che però sembra voler proseguire per la propria strada nel programma: “Una non ha il coraggio di ammetterlo e l’altra cambia idea tutti i giorni” si è sfogato Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato e il mancato coinvolgimento sentimentale al Grande Fratello 2024: il commento di Jessica

Sebbene abbia provato ad avvicinarsi sia a Helena Prestes che a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato non sembra nutrire particolare interesse per nessuna delle due concorrenti del Grande Fratello 2024, almeno stando all’opinione di Jessica Morlacchi, che si è detta convinta che lui non provi niente in particolare per la sudamericana: “Non hai lo stesso coinvolgimento, perché non lo dici?”

Alcuni gieffini sono convinti che sia Helena Prestes che Shaila Gatta stiano giocando di convenienza e per questo hanno suggerito a Lorenzo Spolverato, apparso in confusione, di allontanarsi da entrambe nella casa del Grande Fratello 2024: vedremo se ci riuscirà e questa sera Alfonso Signorini lo metterà nuovamente davanti a degli interrogativi sui suoi interessi sentimentali nel programma di Canale Cinque.

