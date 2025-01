Javier Martinez sotto attacco al Grande Fratello 2024

Critiche nei confronti di Javier Martinez nella casa del Grande Fratello, Chiara, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono espressi sul pallavolista e modello argentino nelle scorse ore nel corso di una chiacchierata in giardino. A commentare l’andamento nella casa di Javier Martinez sono state Chiara, Shaila e Lorenzo Spolverato, che non si è risparmiato sul compagno di gioco, criticando aspramente alcuni atteggiamenti nel reality:

“Se stai qui con Javier ci esci e ti lasci perché c’è una parte di lui che non conosci, sicuramente ci sarà una persona per lui fuori dalla casa, lui ha avuto delle discussioni con me perché le ho volute io e con le donne ha avuto solo flirt. Lui non si conosce, se fa delle cose che a me danno fastidio io gliele critico tutte” ha tuonato Lorenzo Spolverato contro Javier visto che come noto i due non hanno mai vissuto un buon legame.

Javier Martinez nel mirino di Cesara Buonamici

Non solo attacchi nella casa del Grande Fratello, nei giorni scorsi Javier Martinez è finito nel mirino anche di Cesara Buonamici durante la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. La giornalista e mezzobusto del TG5 si è scagliata contro il pallavolista argentino, accusato di aver fatto doppio gioco con Helena Prestes:

“Che delusione che sei, per un mese mi sono beata delle tue buone maniere. Poi ti ho scoperto pian piano. Sei disinteressato da quello che ti circonda, non crei comunione con gli altri, non ci fai capire nulla. Sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fughe a favore di telecamere” le parole di Cesara Buonamici contro Javier Martinez durante il reality di Canale Cinque. Gli atteggiamenti recenti di Javier Martinez non sono andati giù alla giornalista, che si è scagliata apertamente contro il pallavolista e modello.

