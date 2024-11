Lory Del Santo si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni su Donald Trump ospite su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora dopo l’esito elettorale statunitense. Ne aveva già parlato in passato del suo incontro con il nuovo presidente degli Stati Uniti, la splendida e famosa attrice ha fatto sapere che l’idea di conoscere un uomo molto ricco all’epoca la affascinava molto. L’aneddoto risale a molti anni fa, un suo amico la stava ospitando alla Trump Tower di New York quando incontrò Trump nell’ascensore. Quando lo vide restò bloccata, si dimenticò anche di fermarsi al piano in cui viveva il suo amico e lui salì all’ultimo piano per recarsi nella sua abitazione.

Vedendo che continuava a restare in ascensore prima di recarsi nel suo appartamento Donald Trump le chiese se lo stava seguendo, lei però rispose subito di no. A quel punto il presidente le chiese se voleva entrare a casa sua per ammirare la vista ma lei rifiutò, parlarono ancora un po’ e subito dopo Lory Del Santo andò via.

Donald Trump ha cercato più volte Lory Del Santo in passato, le rivelazioni dell’attrice

A Un Giorno da Pecora Lory Del Santo ha raccontato che il presidente americano chiese il suo numero di telefono e la chiamò, lei si trovava a casa di una persona che stava ristrutturando la sua abitazione e la stava aiutando a mettere in ordine. Donald Trump le chiese dove si trovava e andò a trovarla, a detta sua era interessato a lei, la invitò anche a cena ma dopo che lei tornò in Italia non lo richiamò.

Dal loro incontro sono passati circa trent’anni, Lory Del Santo ha però ribadito che se avesse voluto sarebbe potuta nascere una relazione con Donald Trump perché lui le aveva fatto intendere di essere interessato a lei. Ha poi aggiunto: “Potevo essere io la donna al fianco del nuovo presidente degli Stati Uniti, la sua first lady“. Quando le hanno chiesto se il nuovo presidente americano le piace fisicamente lei ha risposto positivamente e ha svelato che le piacciono gli uomini morbidosi, pancettosi e sexy.

