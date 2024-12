Nato a Roma nel 1995, Luca Favilla è un ballerino affermato, ormai da qualche tempo protagonista di Ballando con le Stelle, in questa stagione in coppia con Federica Nargi. Ma chi è davvero il ballerino protagonista dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci? Secondo i giudici e i telespettatori, sarà proprio lui a trionfare con la bella showgirl, compagna di Alessandro Matri. Tornando a Luca Favilla, il ballerino ha cominciato ad appassionarsi al mondo della danza molto piccolo, già a nove anni. Spinto dai genitori, che avevano intenzione di coltivare il suo talento, si è iscritto a una scuola di ballo, cominciando così a studiare per dar forma alla sua bravura. Inizialmente si è dedicato alla danza latinoamericana, non disdegnando però gli altri generi.

Nel frattempo, Luca Favilla ha frequentato l’Istituto tecnico del turismo a Roma, diplomandosi. Dopo gli studi superiori, però, ha deciso di non continuare con l’università, dedicandosi esclusivamente alla sua passione e al suo talento. Luca Favilla nel 2016 ha preso parte ad “Amici di Maria De Filippi”, non avendo un percorso troppo fortunato. Nonostante ciò, comunque, le sue abilità non hanno tardato a farsi conoscere dal grande pubblico.

Nel 2018, Luca Favilla è stato selezionato come ballerino di “Ballando con le Stelle”. Giovanissimo, appena 23enne, è arrivato dunque nel talent di Rai 1, mettendo in mostra le sua grandi qualità. Ha ballato, nel corso degli anni, con numerose celebrità come Manuela Arcuri e Sara Croce, ma è con Federica Nargi, ex Velina, che sembra avere l’intesa migliore. Secondo tanti, infatti, saranno proprio loro a vincere “Ballando con le Stelle”: sono i favoriti della cronaca, grazie alla loro bravura e al feeling che stanno mostrando in gara. Oltre al talent di Milly Carlucci, Luca continua a studiare e a partecipare a concorsi internazionali.