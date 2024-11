È andata in onda ieri sera, martedì 26 novembre 2024 su Canale 5, la quindicesima puntata del Grande Fratello al termine della quale Luca Giglioli si è lasciato andare ad un duro sfogo. Fino ad ora non si è reso protagonista di molte dinamiche a parte il flirt nato con Yulia Bruschi. Sui social in molti lo hanno etichettato come il ‘comodino’ di questa edizione perché non esprime spesso cosa pensa, nella notte però è sbottato e ha sorpreso tutti.

Ilaria Galassi choc, sfogo nella notte contro Helena Prestes/ Web furioso: "Minacce orribili, vergogna!"

Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Durante la diretta del Grande Fratello il gieffino ancora una volta non ha gradito il comportamento di Helena Prestes. Il motivo? Perché durante un gioco del reality condotto da Alfonso Signorini ha votato per riunire due coppie, quella formata da Luca Giglioli e Yulia Bruschi e quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il concorrente emiliano ha accusato la modella brasiliana di essere poco coerente, lui pensa che non sia sincera. A detta sua non è lineare con le sue idee perché pensa una cosa ma poi ne fa un’altra.

Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo amicizia finita al GF? Confronto di notte dopo lite pianto/ "Ho sbagliato"

Luca Giglioli sbotta nella notte al Grande Fratello, lo sfogo del gieffino contro Helena e contro la redazione

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Helena Prestes ha vissuto momenti molto emozionati. Innanzitutto ha ricevuto una sorpresa che l’ha resa davvero felice, cioè la visita della sua amica Dayne Mello, inoltre è stata eletta preferita dal pubblico. Di fronte a tutto ciò Luca Giglioli non ha reagito affatto bene, non appena la puntata è finita si è recato in giardino ed è sbottato dicendo che lui così non ci sta più. Pensa che se sta nel suo sbaglia, se si espone non viene considerato e quando parla gli tolgono la parola.

Pagelle Grande Fratello 2024, 15a puntata/ La sorellanza di Dayane Mello ed Helena Prestes

Riferendosi alla Prestes ha detto: “Quella riceve le sorprese, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla.” Visibilmente infastidito ha più volte ripetuto che la verità verrà a galla, si è poi chiesto se al Grande Fratello deve fare buon viso a cattivo gioco, però sarebbe falso e lui non lo è. Su tutte le furie ha anche detto che dentro la casa ha creato qualcosa e gliel’hanno tolta, sicuramente si riferiva al fatto che Yulia al momento non è nella casa. Luca Giglioli ha poi concluso il suo sfogo dicendo che adesso piangerà tutta la settimana così forse verrà considerato.