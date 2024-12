Da trent’anni, Natasha Stefanenko è felicemente sposata con il marito Luca Sabbioni. Una rarità in un mondo fatto di rapporti futili e spesso “usa e getta”, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Tra loro, però, le cose sono andate diversamente e Luca e Natasha si sono trovati e non si sono lasciati più, nonostante i presupposti non fossero dei migliori all’inizio della loro storia. Infatti Luca fece una scommessa con gli amici: pensava che avrebbe portato a letto Natasha nel giro di 48 ore. Come spiegato dalla stessa modella e attrice russa, aveva un pregiudizio su di lei, credendo che non fosse serio.

“Perse la scommessa ma fu bravo a confessarmelo prima che poi tra noi succedesse davvero qualcosa. Mi rivelò che aveva scommesso una pizza, ma poi quando mi aveva visto in costume aveva aggiunto lo spumante” ha raccontato proprio Natasha al Corriere della Sera. Luca Sabbioni, con un passato da modello e oggi imprenditore di successo, ha incontrato Natasha proprio sulle passerelle e lei è rimasta incantata dal suo modo di essere e in particolare da una cosa: nelle pause tra le sfilate, lo vedeva studiare con il Codice Civile in mano. Un qualcosa che è rimasto impresso nella mente di Natasha, che si è così lasciata avvicinare da quel bel giovane.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: “L’uomo giusto per me”

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sono sposati da trent’anni e insieme hanno avuto una figlia, Sasha Sabbioni, oggi una donna. Luca, che inizialmente non aveva intenzioni serie con la bella modella russa, con il tempo ha insegnato invece alla Stefanenko a fidarsi di lui. “Con lo scorrere del tempo mi ha insegnato la fiducia, ho compreso immediatamente che Luca era giusto per me” ha spiegato l’attrice. Proprio per questo quel matrimonio, celebrato nelle Marche, in Italia, ancora oggi dura ed è un rapporto felice e sincero.