Aveva 45 anni Luigi Daniele, il fratello di Eleonora Daniele, morto nel 2015. L’uomo, di sei anni più grande della conduttrice tv, era autistico: un disturbo, il suo, che ha segnato in parte la vita della famiglia. Luigi, infatti, non ha mai parlato e per questo per Eleonora Daniele e i suoi genitori è stato complesso avere a che fare con lui: “Se stava male, non sapevi se era un piede, un dente, lo stomaco” ha raccontato la conduttrice, che da piccolina ha passato molto tempo con il ragazzo.

Eleonora, infatti, era la più piccola della famiglia: i genitori lavoravano e le sue due sorelle erano molto più grandi di loro, mentre lui aveva sei anni in più. Così è stata lei che ha imparato a prendersi cura di lui, mentre la famiglia era fuori. “Ero io la sua cocca e non lui il mio. Per cui, mi ha insegnato tante cose, nei suoi silenzi. Mi ha insegnato a stare in ascolto. È dura parlarne” ha raccontato al Corriere della Sera.

Fratello di Eleonora Daniele: chi è Luigi. “Mi ha insegnato il suo universo”

Luigi, il fratello autistico di Eleonora Daniele, morto nel 2015, è stato per larghi tratti della sua vita curato proprio dalla conduttrice Rai, che se ne è presa cura mentre i genitori lavoravano e le sorelle, più grandi, erano impegnate con la loro vita. Nonostante Luigi non parlasse, a Eleonora ha insegnato tanto: “Mi ha insegnato a stare in silenzio”, ha rivelato la conduttrice, spiegando che Luigi aveva anche dei momenti di euforia e gioia, nonostante i suoi disturbi.

Proprio grazie agli insegnamenti di Luigi, che nei suoi silenzi ha dato una lezione importante alla sorella, oggi Eleonora Daniele ha sviluppato quella sensibilità che solamente la vicinanza con una persona disabile ti sa dare. Insegnandole il suo universo, e facendola entrare al suo interno, le ha regalato un talento del quale oggi Eleonora Daniele fa uso in tv.

